Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Инвестиции

Meta* купила разработчика ИИ-моделей для управления роботами Assured Robot Intelligence

Сумма сделки неизвестна.

  • Команда Assured Robot Intelligence, включая сооснователей Леррела Пинто и Сяолуна Вана, присоединится к Meta* Robotics Studio, которая входит в подразделение Superintelligence Labs и занимается разработкой человекоподобных роботов, пишет Bloomberg.
  • До того как запустить Assured Robot Intelligence Ван работал научным сотрудником Nvidia. Пинто выступал сооснователем ещё одного стартапа Fauna Robotics, который в марте 2026 года купила Amazon.
  • В Meta* отметили, что стартап находится «на переднем крае роботизированного интеллекта, который позволит роботам понимать физический мир и адаптироваться к поведению человека в сложных и меняющихся условиях».

  • По данным агентства, компания работает над созданием собственного человекоподобного робота, а также разрабатывает ИИ для управления им.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

1
1
2 комментария