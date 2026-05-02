Meta* купила разработчика ИИ-моделей для управления роботами Assured Robot Intelligence

Сумма сделки неизвестна. Команда Assured Robot Intelligence, включая сооснователей Леррела Пинто и Сяолуна Вана, присоединится к Meta* Robotics Studio, которая входит в подразделение Superintelligence Labs и занимается разработкой человекоподобных роботов, пишет Bloomberg.До того как запустить Assured Robot Intelligence Ван работал научным сотрудником Nvidia. Пинто выступал сооснователем ещё одного стартапа Fauna Robotics, который в марте 2026 года купила Amazon.В Meta* отметили, что стартап находится «на переднем крае роботизированного интеллекта, который позволит роботам понимать физический мир и адаптироваться к поведению человека в сложных и меняющихся условиях».По данным агентства, компания работает над созданием собственного человекоподобного робота, а также разрабатывает ИИ для управления им. Полина ЛааксоИнвестиции30 апрАкции Meta* упали на 7%, после того как компания подняла прогноз по капитальным расходам на $10 млрд из-за ИИ Изначальный диапазон на 2026 год — $115-135 млрд. Обновлённый — $125-145 млрд.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости #meta