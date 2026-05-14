Данила Бычков
Инвестиции

Производитель чипов Cerebras провёл IPO: привлёк $5,55 млрд, капитализация составила около $40 млрд

Размещение стало крупнейшим в 2026 году.

Источник: Bloomberg
  • Компания разместила 30 млн акций по цене $185 за бумагу — выше заявленного диапазона от $150 до $160, пишет Bloomberg.
  • После IPO рыночная стоимость Cerebras составила около $40 млрд, с учётом опционов и варрантов — почти $49 млрд. По данным Bloomberg, спрос на размещение более чем в 20 раз превысил объём доступных акций. Изначально компания собиралась привлечь $3,5 млрд при оценке в $26,6 млрд.
  • OpenAI владеет 33,4 млн варрантов на акции Cerebras. Часть из них могут реализовать при выполнении определённых условий, включая достижение Cerebras рыночной оценки выше $40 млрд.
  • Размещение Cerebras пока стало крупнейшим в 2026 году, отмечает издание. По итогам 2025-го компания получила чистую прибыль $87,9 млн при выручке $510 млн против чистого убытка $484,8 млн и выручки $290,3 млн годом ранее.
  • В октябре 2025 года Cerebras привлекла $1,1 млрд, капитализация составила $8,1 млрд. В феврале 2026-го — ещё $1 млрд, раунд возглавил фонд Tiger Global. В ходе сделки Cerebras оценили в $23 млрд.
  • В январе 2026 года OpenAI заключила трёхлетнее соглашение на поставку вычислительных мощностей от Cerebras на $10 млрд. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман — один из инвесторов Cerebras. В 2024 году разработчик ChatGPT рассматривал возможность купить стартап.

