FT: IPO SpaceX укрепит контроль Маска над компанией — акционеры практически не смогут влиять на его решения

Ещё больше акций миллиардер получит в случае достижения целей по капитализации, созданию космических дата-центров и колонизации Марса. Фото Getty ImagesSpaceX собирается предложить фондовому рынку «одну из самых агрессивных систем корпоративного управления», пишет FT.По словам источников, которые ознакомились с конфиденциальной заявкой компании, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Илон Маск будет контролировать «подавляющее большинство» акций класса B — они предоставляют владельцу в десять раз больше голосов, чем обычные бумаги. Из документов следует, что он уже владеет не менее 40% акций, контролирующих более 80% голосов.Маск одновременно будет и гендиректором, и председателем совета директоров. Отстранить его можно будет только решением держателей акций класса B. Пока он будет владеть своей долей, то продолжит «контролировать избрание и отстранение» главы руководства SpaceX. «Это ограничит или исключит вашу возможность влиять на корпоративные вопросы», — говорится проспекте эмиссии для потенциальных инвесторов.Кроме того, в январе 2026 года совет директоров утвердил пакет вознаграждения для Маска. Он получит 200 млн акций класса B, если капитализация компании вырастет до $7,5 трлн и она создаст на Марсе колонию численностью 1 млн человек, рассказали собеседники FT. Маск также может дополнительно получить до 60 млн акций класса B, когда SpaceX достигнет оценки в $6,6 трлн долларов и построит в космосе сеть дата-центров мощностью 100 ТВт.Все споры с акционерами компания предлагает решать в формате обязательного арбитража. Это исключит возможность «затяжных публичных процессов» вроде недавних дел, связанных с Tesla и X, отмечает FT. Так, после судебного дела в Дэлавере из‑за пакета вознаграждения Маск перенёс регистрации своих компаний в Техас.Представители государственных пенсионных фондов Нью-Йорка и Калифорнии направили SpaceX письмо, в котором выскзали «обеспокоенность» по поводу создания «самой благоприятной для руководства структуры управления в истории США».Источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO в конце 2025 года. Bloomberg в апреле 2026-го писало, что компания собирается получить оценку в $2 трлн.В начале февраля SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка компании составила $1,25 трлн.#новости #spacex