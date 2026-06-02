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Таня Боброва
Инвестиции

SpaceX запланировала привлечь $75 млрд на IPO и нацелилась на оценку в $1,75 трлн — Reuters

Аналитики Morningstar оценили компанию в $780 млрд.

Источник: scientificamerican.com
Источник: scientificamerican.com
  • После первых встреч с инвесторами SpaceX запланировала привлечь как минимум $75 млрд в рамках выхода на биржу, рассказали два знакомых с вопросом источника Reuters.
  • Компания нацелилась на оценку в $1,75 трлн, включая опцион greenshoe — это условие позволяет андеррайтерам продать дополнительный пакет акций, если спрос инвесторов превысит ожидания, уточняет агентство. Обычно это до 15% от размещения.
  • В конце мая 2026 года источники Bloomberg говорили, что компания ориентируется на оценку не менее $1,8 трлн. В апреле агентство писало о $2 трлн. В SpaceX не ответили на запрос Reuters о комментарии.
  • При этом аналитики Morningstar оценили SpaceX в $780 млрд, пишет издание. Эксперты считают, что в ближайшей перспективе после размещения акции могут вырасти, но в долгосрочной у инвесторов «появится возможность приобрести бумаги по более привлекательным ценам».
  • SpaceX подала публичную заявку на IPO в конце мая 2026 года. Первичное размещение компания запланировала провести на Nasdaq под тикером SPCX, точную дату не называла. По словам источников Reuters, это может произойти 12 июня 2026-го.
Артур Томилко
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Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали.

Фото NYT

#новости #spacex

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