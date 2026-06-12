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Таня Боброва
Инвестиции

Торги акциями SpaceX на Nasdaq открылись на отметке $150 за штуку при цене размещения в $135

По оценке Forbes, состояние Илона Маска достигло $1,1 трлн.

Маск выступает перед сотрудниками SpaceX в штаб-квартире компании в Техасе, США. Источник: Nasdaq / WSJ
Маск выступает перед сотрудниками SpaceX в штаб-квартире компании в Техасе, США. Источник: Nasdaq / WSJ
  • 12 июня 2026 года на Nasdaq начались торги акциями SpaceX — на открытии бумаги стоили $150 за штуку, что на 11% выше цены IPO, пишет WSJ.
  • В первые минуты торгов бумаги компании поднимаются до отметки в $163 за штуку, отмечает Bloomberg. На 19:00 мск акции растут на 20,86% и торгуются по $163,16 за штуку.
  • Рыночная капитализация — более $2 трлн. Это делает SpaceX шестой крупнейшей публичной компанией в США — после Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft и Amazon.
  • Акции американских космических компаний падают, отмечает Reuters: Rocket Lab — на 12,5%, Virgin Galactic — на 34,3%, Planet Labs — на 11,9%, Intuitive Machines — на 16%.
  • Глава SpaceX Илон Маск «официально» стал первым в мире долларовым триллионером, добавляет WSJ. Американский Forbes оценивает его состояние в $1,1 трлн.
Оценка состояния Маска от Bloomberg
Оценка состояния Маска от Bloomberg
  • SpaceX в ходе крупнейшего IPO привлекла $75 млрд, разместив 555,6 млн акций по цене $135 за бумагу.
Артур Томилко
Инвестиции
SpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу

Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали.

Фото NYT

#новости #spacex

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