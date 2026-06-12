SpaceX провела крупнейшее IPO и привлекла $75 млрд

Компания разместила 555,6 млн акций на Nasdaq по цене $135 за бумагу.Источник: Joe Raedle / Getty Images / WSJПо словам Bloomberg, IPO стало крупнейшим в мире. Для сравнения: нефтяная Saudi Aramco во время выхода на биржу в 2019 году привлекла $29,4 млрд.У андеррайтеров есть дополнительный опцион на 83,3 млн акций по цене IPO. С ним общий объём размещения может составить $86 млрд, отмечает FT.По цене размещения акций на IPO рыночная капитализация SpaceX составляет около $1,77 трлн, добавляет Bloomberg. Торги бумагами начнутся 12 июня 2026 года на бирже Nasdaq под тикером SPCX.По словам Forbes, главе SpaceX Илону Маску принадлежат акции компании на $644 млрд и опционы на $44 млрд, а также доля и опционы в Tesla и других компаниях. Если цена акций Tesla не изменится, а бумаги SpaceX вырастут до $138,5 за штуку, предприниматель станет первым долларовым триллионером, подсчитало издание. Сейчас оно оценивает состояние Маска в $982,6 млрд. Bloomberg — в $971 млрд.Согласно документам SpaceX, Маск также может получить до 1 млрд акций компании в качестве вознаграждения за достижение определённых целей. Среди них — строительство космического дата-центра и создание колонии на Марсе численностью в 1 млн человек. Forbes в свою оценку это не включил.Артур ТомилкоИнвестиции21 маяSpaceX подала публичную заявку на проведение IPO — раскрыла данные об убытках и структуре управления, которая позволит Маску сохранить контроль после выхода на биржу Первичное размещение проведут на Nasdaq под тикером SPCX, но точную дату пока не назвали. #новости #spacex