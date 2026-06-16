Американская Yum! Brands продаст Pizza Hut за $2,7 млрд и сосредоточится на развитии более успешных сетей KFC и Taco Bell

При продаже бизнес разделят на две части.Источник фото: FoxАктивы Pizza Hut в материковом Китае продадут Yum China Holdings за $1,2 млрд. Остальные перейдут инвестиционной компании LongRange Capital за $1,5 млрд. Закрыть обе сделки рассчитывают в третьем квартале 2026 года.Об изучении разных «стратегических шагов» Yum! Brands говорила ещё в ноябре 2025 года. Теперь отметила, что решение позволит максимизировать ценность для инвесторов и лучше адаптировать структуру бизнеса под потребности и условия разных рынков.Акции Yum! Brands растут на 2,26% на 19:10 мск и торгуются на отметке $158,48 за штуку. Инвесторы ждали продажи, так как компания сможет перенаправить силы на дальнейшее развитие других своих сетей — «одной быстрорастущей и ещё одной очень крепкой», пишет Bloomberg. Речь о Taco Bell и KFC.Годовая выручка Pizza Hut стагнировала как минимум с 2020-го по 2025 год, оставаясь в пределах $1-1,08 млрд. У KFC она выросла за этот период с $2,27 млрд до $3,9 млрд, а у Taco Bell — с $2,03 млрд до $3,62 млрд. Доля Pizza Hut в общих продажах упала с 18% в 2019 году до 12% в 2025-м.По словам управляющего директора аналитической компании GlobalData Нила Сондерса, сеть пиццерий Domino’s обошла Pizza Hut «по меню, в маркетинге, технологиях заказа и доставки». На успех конкурента указало и CNBC, напомнив также про переток части клиентов в сервисы доставки вроде DoorDash, и аналитик Зак Стамбор в разговоре с Reuters.Аналитик Bloomberg Майкл Хален покритиковал качество блюд, а Сондерс — ассортимент и интерьер. Из-за этого, по их мнению, заведения Pizza Hut были далеко не самым популярным выбором для ужина. А стоимость аренды, коммунальных услуг и инфляция при этом растут — как и спрос на препараты для похудения.Pizza Hut основана в 1958 году в Канзасе. С 1959 года сеть начала продавать франшизу. В 1969 году она вышла на биржу и через два года стала крупнейшей сетью пиццерий в мире, лишившись этого звания лишь в 2017 году. Его забрала Domino’s.В 1977 году компанию купила PepsiCo, которая к 1986 году также обзавелась Taco Bell и KFC. В 1997 году она отделила ресторанный бизнес. Сначала он назывался Tricon Global Restaurants, а теперь — Yum! Brands.На конец 2025 года у Pizza Hut было около 20 тысяч точек в 108 странах и регионах. Крупнейший рынок — США (40% продаж). На втором месте — Китай (20%)#новости