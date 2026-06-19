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Артур Томилко
Инвестиции

Платформа предсказаний Kalshi начала предварительные переговоры с банками о проведении IPO — The Information

По данным издания, её ожидаемая годовая выручка достигла $2 млрд.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • О том, что компания ведёт «неформальные» переговоры с банками о первичном публичном размещении акций, рассказали источники The Information.
  • Планы по выходу на биржу прорабатывают на фоне «стремительного» роста ожидаемой выручки Kalshi. По словам собеседников издания, она достигла $2 млрд. В марте 2026 года WSJ писало, что показатель составляет около $1,5 млрд.
  • В мае компания привлекла $1 млрд инвестиций при оценке в $22 млрд. Раунд возглавила компания Coatue при участии Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley и ARK Invest.
  • Платформа предсказаний Kalshi запустилась в 2018 году. В декабре 2025 года платформа привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд. Это был третий раунд инвестиций для компании за год: в июне она закрыла раунд на $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд.
Таня Боброва
Деньги
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Реклама Kalshi. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Ffinance%2Fprediction-market-kalshi-hits-2-billion-valuation-in-new-funding-round-2d0c8b4c&postId=2702001" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WSJ</a>

#новости #kalshi #ipo

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