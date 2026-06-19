Платформа предсказаний Kalshi начала предварительные переговоры с банками о проведении IPO — The Information

По данным издания, её ожидаемая годовая выручка достигла $2 млрд.Фото Bloomberg О том, что компания ведёт «неформальные» переговоры с банками о первичном публичном размещении акций, рассказали источники The Information.Планы по выходу на биржу прорабатывают на фоне «стремительного» роста ожидаемой выручки Kalshi. По словам собеседников издания, она достигла $2 млрд. В марте 2026 года WSJ писало, что показатель составляет около $1,5 млрд.В мае компания привлекла $1 млрд инвестиций при оценке в $22 млрд. Раунд возглавила компания Coatue при участии Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, IVP, Paradigm, Morgan Stanley и ARK Invest.Платформа предсказаний Kalshi запустилась в 2018 году. В декабре 2025 года платформа привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд. Это был третий раунд инвестиций для компании за год: в июне она закрыла раунд на $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд.Таня БоброваДеньги21 феврГэмблинг или будущее: это рынки предсказаний, где ставят на всё — от экономических новостей до пришествия Христа и трафика на камерах CCTV Как они работают и чем отличаются от казино.#новости #kalshi #ipo