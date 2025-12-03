Сервис рынка предсказаний Kalshi привлёк $1 млрд при оценке в $11 млрд

Для сравнения: в октябре 2025 года инвесторы оценивали её в $5 млрд.Скриншот vc.ruАмериканская компания привлекла инвестиции в раунде E, который возглавила криптоинвестиционная Paradigm. Участвовали также Sequoia, Andreessen Horowitz, Meritech Capital, IVP, ARK Invest, Anthos Capital, CapitalG и Y Combinator.Основанная в 2018 году Kalshi — одна их крупнейших платформ на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие. Сторонники рынков предсказаний утверждают, что это «более чистый и демократичный» способ прогнозирования результатов чего-либо, писало Bloomberg. Позволяя делать ставки, сервисы собирают информацию о настроениях лучше, чем опросы или эксперты.Kalshi получила большую популярность в преддверии выборов президента США в 2024 году, пишет WSJ. По данным NYT, сейчас одна из самых популярных категорий — ставки на спорт. По собственным данным компании, её общие объёмы торгов превышают $1 млрд в неделю.Это уже третий раунд инвестиций для Kalshi в 2025 году. В июне компания привлекла $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд. Polymarket, основной конкурент компании, ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $12-15 млрд, говорили источники Bloomberg.Таня БоброваДеньги2 нояб«Биткоин, Ethereum, блокчейн»: глава Coinbase «потроллил» рынки предсказаний, перечислив на звонке с инвесторами слова, на которые делали ставки Суммарно пользователи поставили на то, произнесёт ли руководитель Coinbase определённые слова, около $84 тысяч, отмечает Bloomberg.#новости