Сервис рынка предсказаний Kalshi привлёк $1 млрд при оценке в $11 млрд

«Биткоин, Ethereum, блокчейн»: глава Coinbase «потроллил» рынки предсказаний, перечислив на звонке с инвесторами слова, на которые делали ставки

Суммарно пользователи поставили на то, произнесёт ли руководитель Coinbase определённые слова, около $84 тысяч, отмечает Bloomberg.