Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Право
Карьера
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Деньги

Сервис рынка предсказаний Kalshi привлёк $1 млрд при оценке в $11 млрд

Для сравнения: в октябре 2025 года инвесторы оценивали её в $5 млрд.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Американская компания привлекла инвестиции в раунде E, который возглавила криптоинвестиционная Paradigm. Участвовали также Sequoia, Andreessen Horowitz, Meritech Capital, IVP, ARK Invest, Anthos Capital, CapitalG и Y Combinator.
  • Основанная в 2018 году Kalshi — одна их крупнейших платформ на рынке предсказаний, где пользователи делают ставки на какое-либо будущее событие. Сторонники рынков предсказаний утверждают, что это «более чистый и демократичный» способ прогнозирования результатов чего-либо, писало Bloomberg. Позволяя делать ставки, сервисы собирают информацию о настроениях лучше, чем опросы или эксперты.
  • Kalshi получила большую популярность в преддверии выборов президента США в 2024 году, пишет WSJ. По данным NYT, сейчас одна из самых популярных категорий — ставки на спорт. По собственным данным компании, её общие объёмы торгов превышают $1 млрд в неделю.
  • Это уже третий раунд инвестиций для Kalshi в 2025 году. В июне компания привлекла $185 млн при оценке в $2 млрд, в октябре — $300 млн при оценке в $5 млрд. Polymarket, основной конкурент компании, ведёт предварительные переговоры о привлечении инвестиций при оценке в $12-15 млрд, говорили источники Bloomberg.
Таня Боброва
Деньги
«Биткоин, Ethereum, блокчейн»: глава Coinbase «потроллил» рынки предсказаний, перечислив на звонке с инвесторами слова, на которые делали ставки

Суммарно пользователи поставили на то, произнесёт ли руководитель Coinbase определённые слова, около $84 тысяч, отмечает Bloomberg.

Источник: Steve Jennings / Getty Images / TechCrunch

#новости

6
1
42 комментария