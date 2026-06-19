Акции Accenture упали до самого низкого уровня с 2017 года на фоне опасений инвесторов, что ИИ позволит клиентам обходиться без части услуг консалтинговых компаний

Accenture снизила прогноз по выручке в 2026 году и сообщила об уменьшении количества заказов.Источник: Bloomberg18 июня 2026 года бумаги Accenture подешевели на 18%, с начала года они упали на 51%, пишет The Wall Street Journal. Компания пересмотрела прогноз по росту годовой выручки — она увеличится не более чем на 4% по сравнению с показателем в 5%, который ожидали до этого.Инвесторы опасаются, что ИИ изменит рынок консалтинга и аутсорсинга, позволив клиентам обходиться без части услуг или заменить их решениями от ИИ-стартапов, пишет Financial Times. В третьем квартале 2026 финансового года количество заказов у Accenture снизилось на 3% год к году.Капитализация компании сократилась с примерно $200 млрд после пандемии Covid-19 в 2022 году до $82 млрд. По словам гендиректора Accenture Джули Свит, по выручке также ударил конфликт на Ближнем Востоке, обострившийся в феврале 2026 года.На фоне этого Accenture резко увеличила бюджет на поглощения — в 2026 финансовом году он достигнет $9 млрд, более чем вдвое превысив изначальный план, отмечает FT. Например, в марте 2026-го Accenture договорилась о покупке Ookla — владельца Speedtest и Downdetector. Сумма сделки составила $1,2 млрд.#новости #accenture