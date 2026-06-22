Индекс Мосбиржи упал до минимума с марта 2023 года

Индекс РТС опускается ниже 1000 пунктов в ходе торгов.Днём 22 июня 2026 года индекс Мосбиржи падал на 2,15% и к 13:30 мск на минимуме составлял 2368,56 пункта, обратило внимание «РБК Инвестиции». По его словам, это минимум с марта 2023 года. На 17:00 мск индекс составляет 2320,53 пункта.Индекс РТС падал ниже 1000 пунктов впервые с ноября 2025 года, добавляет «Интерфакс». На 17:00 мск он составляет 995,69 пункта.Аналитик «Финама» Игорь Додонов отметил, что давление на российские акции оказывает решение ЦБ снизить ключевую ставку только на 25 б.п. — до 14,25% годовых.Это, вместе с «довольно жёсткими» заявлениями главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, «указывает на более медленное, чем надеялись инвесторы, смягчение монетарной политики», пояснил аналитик. О том, что «рынку сложно из-за жёсткой денежно-кредитной политики ЦБ» и «инвесторы предпочитают акциям инструменты с низким риском», пишут и в «Альфа-Инвестициях».«Интерфакс» среди причин также называет «сохраняющуюся геополитическую напряжённость» и дешевеющую нефть на фоне успешного завершения первого раунда переговоров США и Ирана.Кардинально изменить ситуацию может только геополитика, считают в «Вектор Капитал»: все остальные факторы — лишь следствие введённых санкций и ограничений.#новости #мосбиржа