Производитель гуманоидных роботов Agility Robotics выйдет на биржу через слияние со SPAC-компанией при оценке около $2,5 млрд

Среди клиентов компании — Amazon и Toyota. Источник: Robots GuideAgility Robotics рассчитывает привлечь более $600 млн, пишет The Wall Street Journal. Производитель выйдет на биржу через слияние со SPAC-компанией Churchill XI при оценке около $2,5 млрд. Подобные сделки используют компании, которые хотят избежать сложностей, связанных с процессом первичного публичного размещения акций, отмечает издание.Главный продукт Agility Robotics — гуманоидный робот Digit, которого можно использовать на складах и заводах. В феврале 2026 года Toyota договорилась об использовании Digit при сборке автомобилей RAV4 в Канаде. Также среди клиентов компании есть логистические операторы, в том числе Amazon, GXO и Schaeffler.Agility Robotics возглавляет бывший топ-менеджер Microsoft Пегги Джонсон. По её словам, ранний выход на биржу даст компании преимущество на растущем рынке человекоподобных роботов на фоне интереса к робототехнике со стороны частных инвесторов.Agility Robotics уже начала получать заказы на новую версию Digit, которая сможет работать с мелкими деталями, отмечает WSJ. Джонсон заявила, что завод компании в США будет производить до 10 тысяч роботов в год после полного запуска, но не уточнила, когда это произойдёт.SPAC (special-purpose acquisition company) — это компании, созданные специально для слияния с другой частной компанией, которая хочет выйти на биржу в обход IPO. Традиционный процесс первичного размещения может занять больше года, а SPAC-сделки обычно проходят быстрее.Артур ТомилкоИнвестициивчераГлобальные инвестиции в стартапы из сферы робототехники с начала 2026 года достигли рекордных $18,8 млрд — Crunchbase Инвесторов привлекают проекты, которые разрабатывают системы под управлением ИИ. #новости #agility