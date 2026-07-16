Uber договорилась о покупке немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero за $14,8 млрд

Компания согласилась заплатить на 26% больше, чем в предлагала в мае 2026 года. Фото Delivery HeroUber планирует купить акции Delivery Hero по €41,5 за штуку (около $47,6), пишет Bloomberg. До этого компания предлагала по €33 за бумагу, но Delivery Hero отказалась.Сделку Uber собирается профинансировать за счёт собственных средств и займов. В какой пропорции — не уточняют. Однако компания заявила, что получила промежуточный кредит на сумму €14 млрд.Инвестгруппа Prosus, которой принадлежит 16,8% акций Delivery Hero, полностью продаст свою долю. Штаб-квартира немецкого сервиса останется в Берлине как минимум до 2029 года, заявили в Uber. Последняя также обязалась до 2031 года вложить в развитие бизнеса около $2 млрд.По условиям соглашения Uber получит бизнес Delivery Hero в «50 регионах». Бизнес ещё в «14 регионах» в рамках отдельной сделки купит инвестфирма SSW Partners за $1,4 млрд.С начала года акции Delivery Hero подорожали более чем на 60%, отмечает агентство. На фоне объявления о сделке бумаги выросли ещё на 1% в дневном выражении, до €37,8 за штуку.#новости #uber #deliveryhero