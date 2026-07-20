Британский стартап CuspAI привлёк $450 млн при оценке в $2,6 млрд — он разрабатывает новые материалы для производства чипов

Компания стремится найти альтернативу редким металлам, с поставками которых возникают проблемы.Сооснователи CuspAI Макс Веллинг (слева) и Чад Эдвардс. Фото: BloombergРаунд возглавили Kleiner Perkins и NEA, «значительное участие» также принял фонд Джеффа Безоса Bezos Expeditions, пишет Bloomberg. CuspAI привлёк $450 млн при оценке в $2,6 млрд — в сентябре 2025 года она составляла $520 млн.Компания направит деньги на развитие лабораторий в Кембридже, Сингапуре и Сан-Франциско. CuspAI разрабатывает новые материалы для производства чипов, которые могли бы стать альтернативой редким металлам, включая иридий и рутений.Их добыча сконцентрирована на нескольких рудниках в Южной Африке — проблемы с поставками могут отразаться на всём мировом рынке.Изначально стартап занимался материалами для улавливания углекислого газа и очистки воды, но затем переключился на полупроводники, отмечает Bloomberg. CuspAI с помощью ИИ анализирует «триллионы» потенциальных молекулярных структур.Стартап также запустил AI Materials Foundry — объединение из 48 исследовательских лабораторий и технологических компаний, включая Nvidia, Meta* и Hyundai. Его участники планируют совместно создавать ИИ-инструменты для более дешёвой и быстрой разработки новых материалов.Пока ни один из проектов CuspAI не привёл к созданию материала, готового к коммерческому применению, отмечает издание. Ускорить исследования компания намерена за счёт расширения лабораторий и партнёрств с крупными производителями.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.Артур ТомилкоИнвестиции17 июняFT: Джеф Безос поучаствует в раунде финансирования британского стартапа CuspAI на $400 млн — компания занимается разработкой ИИ для материаловедения В результате сделки её оценка может вырасти в четыре раза, до $2,6 млрд. #новости