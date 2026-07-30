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Ася Карпова
Инвестиции

Выручка Samsung за второй квартал 2026-го выросла на 130% год к году благодаря продажам чипов, а мобильное подразделение впервые зафиксировало операционный убыток

Компания прогнозирует, что дефицит памяти продлится минимум до 2028 года.

Завод по производству полупроводников Samsung в Пхёнтэке, Южная Корея. Источник: Bloomberg
Завод по производству полупроводников Samsung в Пхёнтэке, Южная Корея. Источник: Bloomberg
  • Общая выручка компании во втором квартале 2026 года выросла в 2,3 раза год к году и составила 171,5 трлн вон ($118,4 млрд). Чистая прибыль выросла на 1300%, до 71,6 трлн вон ($49,4 млрд).
  • Операционная прибыль полупроводникового подразделения выросла в 250 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — до 89,2 трлн вон ($61,6 млрд).
  • Мобильное подразделение компании впервые за всю историю завершило квартал с операционным убытком в 700 млрд вон ($480 млн), пишет Reuters. Во втором квартале 2025-го подразделение показывало операционную прибыль в 3,1 трлн вон ($2,14 млрд). Самым убыточным стал отдел по производству смартфонов и ноутбуков Samsung MX.
  • Растущий спрос на чипы памяти для обучения ИИ-моделей и дефицит на рынке помогли Samsung компенсировать спад в мобильном сегменте, объясняет издание.
  • Вице-президент подразделения памяти Samsung Джэджун Ким заявил, что дефицит чипов будет расти и продлится до 2028 года.
  • Компания сообщила, что подписала новые соглашения о поставках с пятью «крупнейшими» мировыми операторами дата-центров и собирается заключить ещё пять контрактов. В том числе рассматривают сотрудничество минимум на пять лет. Конкретных заказчиков Samsung не раскрыла.
  • Чипы памяти HBM от Samsung уже закупают Nvidia и AMD. Компания прогнозирует, что выручка от продаж HBM4 в третьем квартале 2026 года увеличится более чем втрое.
  • Samsung также подтвердила, что планирует запустить завод по производству полупроводников в Тейлоре, штат Техас, США, в 2026 году. Она начнёт строить второе предприятие, которое заработает в 2030 году.

#новости

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