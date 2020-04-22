Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Это должно упростить операторам ведение бизнеса во время «карантина», а в будущем помочь развитию виртуальных карт eSIM.
Минкомсвязи России опубликовало на государственном сайте правовой информации пакет поправок к закону о связи, предусматривающих удалённую идентификацию абонентов сотовой связи, пишет «Коммерсантъ».
Ведомство предлагает использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕИСА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), над которой работает «Ростелеком». Помимо данных пользователей в систему также должен быть внесён идентификатор мобильного устройства IMEI.
Использование ЕСИА и ЕБС должно облегчить участникам рынка работу во время «карантина», когда салоны связи закрыты, указывает газета. Сейчас абоненты могут заключать договоры об оказании услуг связи либо лично, либо удалённо, но с подтверждённой электронной подписью, поясняет издание.
По расчёту Минкомсвязи, проверка сведений о пользователях в информационных системах не должна превышать минуты. Продавать SIM-карты операторы смогут начать с 1 января 2021 года, говорится в проекте.
Сейчас зарегистрированных в системах пользователей немного, отмечает издание. В январе 2019 года в ЕСИА, по данным Минкомсвязи, было зарегистрировано 80 млн учетных записей, из них 52 млн подтверждённых. В ЕБС в настоящее время около 300 тысяч слепков биометрических данных россиян, рассказала газете директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.
Сотовые операторы используют собственные методы идентификации — при продаже карт онлайн используются сайт госуслуг и специальные приложения, напоминает «Коммерсантъ».
В Tele2 и «Ростелекоме» инициативу министерства поддержали, отметив, что она позволит ускорить внедрение eSIM. В МТС отметили, что пока нет единого решения для всех операторов. «Билайн» считает, что нужно развивать разные формы дистанционной идентификации, отмечает газета.
ЕБС - это хорошее название для системы идентификации. Сразу понятно, что благодаря ей каждый гражданин получит по Е-Баллу.
Одно неловкое слово - и "здравствует небо в клеточку". Теперь и обсуждать многие темы можно будет только при личном общении с друзьями. Ах, да, нельзя выходить из дома... Сами с собой будем обсуждать.
Сначала они вводят электронные пропуска, потом они вводят это, а завтра железный купол...
А послезавтра ты делаешь шапочку из фольги, ага. Учитывая, как они везде «обламываются», то нам это точно не грозит, возможно, только правнукам. И то, это не точно
Лучше бы они вообще от симок отказались, какая-то не понятный технологический рудимент. Всегда можно поставить софтфон купить у провайдера и номер и транк и всех делов-то.
"Использование ЕСИА и ЕБС должно облегчить участникам рынка работу во время «карантина», когда салоны связи закрыты, указывает газета."
Как это закрыты?
Полный ЕБС.
Ой доиграются, чем дальше идём тем ближе Скайнет и доздравствует кибер-рабство. У на как всегда услышали про новые фишки у развитых стран и решили чем мы хуже давай замутим. Это как в старую девятку напихать премиум музыку и кожаные сиденья, и сидишь кайфуешь а снаружи все та же ржавая рухлядь😑
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