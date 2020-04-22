Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
Право
Галина Мубаракшина
1526

Минкомсвязи предложило разрешить удалённую продажу SIM-карт, проверяя абонентов через государственные системы Материал редакции

Это должно упростить операторам ведение бизнеса во время «карантина», а в будущем помочь развитию виртуальных карт eSIM.

11 комментариев
В закладки

Минкомсвязи России опубликовало на государственном сайте правовой информации пакет поправок к закону о связи, предусматривающих удалённую идентификацию абонентов сотовой связи, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕИСА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), над которой работает «Ростелеком». Помимо данных пользователей в систему также должен быть внесён идентификатор мобильного устройства IMEI.

Использование ЕСИА и ЕБС должно облегчить участникам рынка работу во время «карантина», когда салоны связи закрыты, указывает газета. Сейчас абоненты могут заключать договоры об оказании услуг связи либо лично, либо удалённо, но с подтверждённой электронной подписью, поясняет издание.

По расчёту Минкомсвязи, проверка сведений о пользователях в информационных системах не должна превышать минуты. Продавать SIM-карты операторы смогут начать с 1 января 2021 года, говорится в проекте.

Сейчас зарегистрированных в системах пользователей немного, отмечает издание. В январе 2019 года в ЕСИА, по данным Минкомсвязи, было зарегистрировано 80 млн учетных записей, из них 52 млн подтверждённых. В ЕБС в настоящее время около 300 тысяч слепков биометрических данных россиян, рассказала газете директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Сотовые операторы используют собственные методы идентификации — при продаже карт онлайн используются сайт госуслуг и специальные приложения, напоминает «Коммерсантъ».

В Tele2 и «Ростелекоме» инициативу министерства поддержали, отметив, что она позволит ускорить внедрение eSIM. В МТС отметили, что пока нет единого решения для всех операторов. «Билайн» считает, что нужно развивать разные формы дистанционной идентификации, отмечает газета.

#новость #операторы #минкомсвязи

Право
Как легализовать себя и свой бизнес, подружиться с налогообложением, не получить штрафы.
11
2
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0438\u043d\u043a\u043e\u043c\u0441\u0432\u044f\u0437\u0438"], "comments": 11, "likes": 2, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 122354, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Apr 2020 22:31:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
11 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Nik Mich

9

ЕБС - это хорошее название для системы идентификации. Сразу понятно, что благодаря ей каждый гражданин получит по Е-Баллу.

Ответить

Анатолий Бочаров

Nik
0

Одно неловкое слово - и "здравствует небо в клеточку". Теперь и обсуждать многие темы можно будет только при личном общении с друзьями. Ах, да, нельзя выходить из дома... Сами с собой будем обсуждать.

Ответить

Toxo

1

Гайки крутятся, лавеха мутится

Ответить

Kmerdag Dag

0

Сначала они вводят электронные пропуска, потом они вводят это, а завтра железный купол...

Ответить

Кирилл Кузьмин

Kmerdag
2

А послезавтра ты делаешь шапочку из фольги, ага. Учитывая, как они везде «обламываются», то нам это точно не грозит, возможно, только правнукам. И то, это не точно

Ответить

Dmitrii Bugrov

0

Надо еще ДНК тест делать при получении, чтобы уж наверняка.

Ответить

Flexbby

0

Лучше бы они вообще от симок отказались, какая-то не понятный технологический рудимент. Всегда можно поставить софтфон купить у провайдера и номер и транк и всех делов-то. 

Ответить

Mika Rasulov

Flexbby
0

Шта?

Ответить

Ivan Boldyrev

Flexbby
0

Это ты про eSIM, штоле? 

Ответить

Алексей Артамонов

0

"Использование ЕСИА и ЕБС должно облегчить участникам рынка работу во время «карантина», когда салоны связи закрыты, указывает газета."

Как это закрыты?
Полный ЕБС.

Ответить

mik m

–1

Ой доиграются, чем дальше идём тем ближе Скайнет и доздравствует кибер-рабство. У на как всегда услышали про новые фишки у развитых стран и решили чем мы хуже давай замутим. Это как в старую девятку напихать премиум музыку и кожаные сиденья, и сидишь кайфуешь а снаружи все та же ржавая рухлядь😑

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Boomstarter
Подписан
Отписаться
«Сначала была идея экономической игры про китайские фабрики»
Александр Казанцев, автор 2-х успешных проектов, поднял с игрой про Сову — эффективного менеджера не только лесную экон…
0
NewTechAudit
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте NewTechAudit
Приглашаем принять участие на вебинаре - 24.04. Анализируем негативную информацию, размещенную в сети Интернет
0
Gett
Подписан
Отписаться
Gett подарит баллы всем, кто остается дома

Показать еще

Лучшие комментарии
Антон Ерофеев
за день
Товарищ майор устал от руки переписывать
«Яндекс» представил мессенджер с автоматической расшифровкой голосовых сообщений — он заменит «Яндекс.Чаты»
Mikhail Gladchenko
за неделю
Что будет, когда он узнаёт, что средняя зарплата не 45 тысяч...
Глава Минэкономразвития не смог получить беспроцентный кредит на зарплаты бизнесу

Прямой эфир

Sergey Yevseev

Клиенты «Альфа-банка», «Киви…

Анатолий Бочаров

Минкомсвязи предложило…

Arthur Niazyan

Немного о рынке готового бизнеса

Beryl Hardness

В чем уникальность и причины…

mik m

Минкомсвязи предложило…

Сергей Комаров

Работаем на Ozon с 21 февраля…

Николай Малков

METRO и Сбермаркет: часть…

Анатолий Б.

Клиенты «Альфа-банка», «Киви…

Николай Малков

Слабоумие и отвага. Как…

Mark Rapida Gromov

Mail.ru Group перезапустила…

Paul Stone

Как продвигать бизнес на…

Ivan Boldyrev

Минкомсвязи предложило…

Иван Иванов

Сооснователь Dating Group и…

Дмитрий Клюев

«Шоколадница» и другие крупные…

Александр Белов

«Яндекс» представил мессенджер…

Sergey Furtaev

Клиенты «Альфа-банка», «Киви…

Vyacheslav…

IKEA запустила фотосериал о…

Александр Белов

«Яндекс» представил мессенджер…

денис покалюкин

«Одноклассники» разрешили…

Николай Малков

Слабоумие и отвага. Как…