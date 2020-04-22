Это должно упростить операторам ведение бизнеса во время «карантина», а в будущем помочь развитию виртуальных карт eSIM.

В закладки

Минкомсвязи России опубликовало на государственном сайте правовой информации пакет поправок к закону о связи, предусматривающих удалённую идентификацию абонентов сотовой связи, пишет «Коммерсантъ».

Ведомство предлагает использовать Единую систему идентификации и аутентификации (ЕИСА) и Единую биометрическую систему (ЕБС), над которой работает «Ростелеком». Помимо данных пользователей в систему также должен быть внесён идентификатор мобильного устройства IMEI.

Использование ЕСИА и ЕБС должно облегчить участникам рынка работу во время «карантина», когда салоны связи закрыты, указывает газета. Сейчас абоненты могут заключать договоры об оказании услуг связи либо лично, либо удалённо, но с подтверждённой электронной подписью, поясняет издание.

По расчёту Минкомсвязи, проверка сведений о пользователях в информационных системах не должна превышать минуты. Продавать SIM-карты операторы смогут начать с 1 января 2021 года, говорится в проекте.

Сейчас зарегистрированных в системах пользователей немного, отмечает издание. В январе 2019 года в ЕСИА, по данным Минкомсвязи, было зарегистрировано 80 млн учетных записей, из них 52 млн подтверждённых. В ЕБС в настоящее время около 300 тысяч слепков биометрических данных россиян, рассказала газете директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Сотовые операторы используют собственные методы идентификации — при продаже карт онлайн используются сайт госуслуг и специальные приложения, напоминает «Коммерсантъ».

В Tele2 и «Ростелекоме» инициативу министерства поддержали, отметив, что она позволит ускорить внедрение eSIM. В МТС отметили, что пока нет единого решения для всех операторов. «Билайн» считает, что нужно развивать разные формы дистанционной идентификации, отмечает газета.