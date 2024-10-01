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Полина Лааксо
Право

В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko

Из-за «размещения запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».

  • О нарушении норм ст. 38 закона о СМИ сообщило министерство информации Беларуси. Местный оператор связи «Белтелеком» предупредил абонентов, что не будет взимать плату за услугу, пока сервис недоступен.
  • Какой контент послужил причиной для блокировки — неизвестно. В пресс-службе Okko отказались от комментариев.
Источник фото: «<a href="https://moskvichmag.ru/gorod/v-moskve-zarabotal-pervyj-kinoteatr-okko-na-meste-formuly-kino-v-afimolle/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Москвич Mag</a>»
Источник фото: «Москвич Mag»
  • По итогам 2023 года Okko вошёл в пятёрку лидирующих по выручке российских онлайн-кинотеатров, заняв четвёртую позицию. В первой половине 2024 года, по подсчётам TelecomDaily, он показал наибольший рост выручки — на 72% год к году.

#okko #новости

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86 комментариев
ЯжПрограммист

Кто-то резал картошку в кадре

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Севернее Северной Кореи

С усами.

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Саша Антипов

Да вы что, только чистить начали)

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Слегка Придурковатый

«размещения запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости»

20
5
1
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Нейрослав Жепетеев

Фу бл... Да как так можно? УБЕРИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЭКРАНА!!!

7
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Торин Дубощит

Ну за такое блокировка еще минимальное наказание…

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Светлана Завацкая

Как хозяйка скажу так: это кошмар, а не готовка

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