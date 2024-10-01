В Беларуси заблокировали онлайн-кинотеатр Okko

Из-за «размещения запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости».О нарушении норм ст. 38 закона о СМИ сообщило министерство информации Беларуси. Местный оператор связи «Белтелеком» предупредил абонентов, что не будет взимать плату за услугу, пока сервис недоступен.Какой контент послужил причиной для блокировки — неизвестно. В пресс-службе Okko отказались от комментариев.Источник фото: «Москвич Mag»По итогам 2023 года Okko вошёл в пятёрку лидирующих по выручке российских онлайн-кинотеатров, заняв четвёртую позицию. В первой половине 2024 года, по подсчётам TelecomDaily, он показал наибольший рост выручки — на 72% год к году.#okko #новости
Кто-то резал картошку в кадре
С усами.
Да вы что, только чистить начали)
«размещения запрещённой информации, направленной на пропаганду насилия и жестокости»
Фу бл... Да как так можно? УБЕРИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ЭКРАНА!!!
Ну за такое блокировка еще минимальное наказание…
Как хозяйка скажу так: это кошмар, а не готовка