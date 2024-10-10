Суд в Москве продлил арест инфоблогера Аяза Шабутдинова до 3 ноября 2024 года

Основателя компании-разработчика бизнес-курсов «Like Центр» обвиняют в особо крупном мошенничестве.Адвокат Калой Ахильгов просил отпустить Шабутдинова из СИЗО, потому что тот больше не может повлиять на ход расследования: свидетели допрошены, расследование завершено.Сам же Шабутдинов обращал внимание, что помогает следствию и готов сотрудничать дальше. Однако Таганский районный суд Москвы решил иначе. Уголовное дело блогера на 150 томов содержит 113 эпизодов.Источник фото: пресс-служба судов общей юрисдикции МосквыОснователя «Like Центра» Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Некоторые покупатели его курсов сообщили, что те сводились к призыву «верьте в себя, и всё получится».В декабре московская прокуратура арестовала 28 счетов по делу — самого Шабутдинова и его возможного соучастника, Василия Алексеева (объявлен в розыск и заочно арестован). В апреле 2024 года суд наложил арест ещё на часть активов бизнесмена.Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что арест инфоблогера — «чрезмерная мера», на которую следствие пошло «без экспертных заключений». Защита говорила: «авторитетные исследователи» провели экспертизу курсов и установили, что те «соответствовали стандартам дополнительного образования и имели высокую образовательную ценность».Сам Шабутдинов назвал дело против себя «нездоровым сигналом всем предпринимателям», а позже объявил о запуске нового инфокурса прямиком из СИЗО — «без work hard» и «ущерба для себя и мира».#новости #аязшабутдинов
Что ж делать 🤷 Везде можно жить, главное оставаться человеком ...
интересно, Аяз планирует по воровской линии продолжит двигаться или он там обычный шнырь - принеси, подай, в бардачке маляву пронеси? жаль, что на vc такие темы очень сухо освещаются
В целом подобные курсы уже есть. Может, и Аяз что-то такое потом запустит
Курсы готовятся
"Как стать авторитетным вором и преодолеть себя"
Он пока в СИЗО. Рано говорить, кем он станет, так как срок будет возможно первый. Скорее всего, далеко его не увезут. Отсидится на промке в км 200 от Москвы, если голова есть.
Курс по становлению вором в законе всего за год отсидки ,ждем
150 томов, это 37 500 листов. Производители бумаги, наверное, очень богатые люди.