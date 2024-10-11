Sony подала в ФНС заявление о ликвидации российского юрлица

На конец 2023 года в компании числился только гендиректор. Компания «Сони мобайл коммюникейшнз рус» (российское юрлицо Sony Mobile Communications) 10 октября 2024 года подала заявление о самоликвидации, пишет ТАСС со ссылкой на базу ФНС.Sony прекратила поставки своих консолей в Россию, а также отключила Playstation Store для россиян в марте 2022 года.На конец 2023 года в российской «дочке» работал один человек — гендиректор Анатолий Машков. Структура занималась продажей оставшихся товаров, гарантийным обслуживанием и заключением банковских договоров, следует из отчётности.В феврале 2024 года «Ъ» писал, что оставшиеся в Москве монобрендовые магазины Sony начали закрываться. Часть из них планировала распродать остатки к лету.#новости
Свое построим
СВОе только можем построить
На самом деле если мы воскресим советских инженеров и возродим советские НИИ то весь мир ахренеет 💁♀️
Спорно.
Зато у нас Авдеевка и Красиков.
Да оно вообще не нужно. Я куплю китайские наушники в метро за 100 рублей и телевизор витязь с чердака возьму.
Приползет через 3, 2, 1 ... столетие. Прощай, мы расстаёмся на всегда, под серым небом октября.
Прощай, русский мир не обещай.
А чтобы понять, мою печаль, ты на PS свою посмотриииии...