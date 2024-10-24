Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы сотрудников «Аэрофлота» на нарушение трудовых прав

Они критикуют «режим работы и отдыха» и применение системы «многобазовости».Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела встречу с сотрудниками «Аэрофлота», на которой обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав пилотов и бортпроводников, а также ужесточение ответственности за нарушения пассажирами правил поведения на борту, передаёт РБК.Представители руководства авиакомпании заявили о «стремлении к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей». Однако, по словам резидента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, принимавшего участие во встрече, «ключевые» проблемы остаются нерешёнными.В частности, профсоюз называет незаконным продление до декабря 2025 года заключённого с «Аэрофлотом» коллективного договора. Документ регулирует трудовые отношения между авиакомпанией и сотрудниками. В профсоюзе считают, что принятие его новой редакции и продление срока действия были проведены с нарушениями.Кроме того, реорганизация планирования привела «к «многочисленным» нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей», указывает Дельдюжов. Графики меняются менее чем за пять дней до рейса.Внедрение системы «многобазовости», которая предполагает, что помимо Москвы у пилотов появляются «базы» в других городах и странах, привела к тому, что экипаж может быть отправлен, например, в Бангкок за сутки до рейса. А поскольку город считается «базой», а не промежуточным пунктом, то проведённое там время считается за отдых, не требующий оплаты.Фото «Ъ» В конце июня 2024 года в аэропорту Шереметьево произошла массовая задержка рейсов «Аэрофлота»: 29 июня задержались свыше 130 рейсов, 30 июня — почти 200. Источники «Авиаторщины» говорили, что «Аэрофлот» не мог собрать экипажи. Одни сотрудники «налетали» свою санитарную норму, а другие «массово» ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальстваВ авиакомпании тогда заявили, что «информация о недостатке кадров не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами». Однако транспортная прокуратура пообещала провести проверку перевозчика.В октябре 2024 года Ространснадзор вынес «Аэрофлоту предостережение» из-за нарушений при формировании полётных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров. Регулятор в том числе указал, что механизм «многобазовасти» противоречит законодательству, и потребовал исправить нарушения.#новости #аэрофлот
Трудовых чего?
ls -l
Забыли в какой стране живут, могут с таким же успехом пожаловаться в спортлото
По твоему безопасность в авиации зависит от страны?
туда его!
"Они критикуют «режим..."
Тут я слегка напрягся.
Первые комментарии тут же ехидные и саркастичные. Сразу видно, местные обитатели по поводу прокуратуры и трудовой инспекции, которая прокуратура скорей всего привлечет, видели только по телевизору (зачеркнуто) изданиям типа Медузы и Медиазоны. У нас прокуратура и трудовая инспекция вполне себе ебут работодателей при выявлении нарушений.