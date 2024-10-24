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Артур Томилко
Право

Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы сотрудников «Аэрофлота» на нарушение трудовых прав

Они критикуют «режим работы и отдыха» и применение системы «многобазовости».

  • Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела встречу с сотрудниками «Аэрофлота», на которой обсуждались вопросы соблюдения трудовых прав пилотов и бортпроводников, а также ужесточение ответственности за нарушения пассажирами правил поведения на борту, передаёт РБК.
  • Представители руководства авиакомпании заявили о «стремлении к безусловному соблюдению требований трудового законодательства, а также защите интересов работников при исполнении ими трудовых обязанностей». Однако, по словам резидента Шереметьевского профсоюза лётного состава Игоря Дельдюжова, принимавшего участие во встрече, «ключевые» проблемы остаются нерешёнными.
  • В частности, профсоюз называет незаконным продление до декабря 2025 года заключённого с «Аэрофлотом» коллективного договора. Документ регулирует трудовые отношения между авиакомпанией и сотрудниками. В профсоюзе считают, что принятие его новой редакции и продление срока действия были проведены с нарушениями.
  • Кроме того, реорганизация планирования привела «к «многочисленным» нарушениям норм рабочего времени и отдыха экипажей», указывает Дельдюжов. Графики меняются менее чем за пять дней до рейса.
  • Внедрение системы «многобазовости», которая предполагает, что помимо Москвы у пилотов появляются «базы» в других городах и странах, привела к тому, что экипаж может быть отправлен, например, в Бангкок за сутки до рейса. А поскольку город считается «базой», а не промежуточным пунктом, то проведённое там время считается за отдых, не требующий оплаты.
Фото «Ъ»  
Фото «Ъ»  
  • В конце июня 2024 года в аэропорту Шереметьево произошла массовая задержка рейсов «Аэрофлота»: 29 июня задержались свыше 130 рейсов, 30 июня — почти 200. Источники «Авиаторщины» говорили, что «Аэрофлот» не мог собрать экипажи. Одни сотрудники «налетали» свою санитарную норму, а другие «массово» ушли на больничный из-за «скотского» отношения со стороны начальства
  • В авиакомпании тогда заявили, что «информация о недостатке кадров не соответствует действительности», а экипажи укомплектовывают «в строгом соответствии с нормативами». Однако транспортная прокуратура пообещала провести проверку перевозчика.
  • В октябре 2024 года Ространснадзор вынес «Аэрофлоту предостережение» из-за нарушений при формировании полётных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров. Регулятор в том числе указал, что механизм «многобазовасти» противоречит законодательству, и потребовал исправить нарушения.

#новости #аэрофлот

9 комментариев
Анон Аноныч

Трудовых чего?

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умный человек

ls -l

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xsignes

Забыли в какой стране живут, могут с таким же успехом пожаловаться в спортлото

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Nobody wanna die

По твоему безопасность в авиации зависит от страны?

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A. Romanova

туда его!

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Слегка Придурковатый

"Они критикуют «режим..."

Тут я слегка напрягся.

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Maxim Sergeev

Первые комментарии тут же ехидные и саркастичные. Сразу видно, местные обитатели по поводу прокуратуры и трудовой инспекции, которая прокуратура скорей всего привлечет, видели только по телевизору (зачеркнуто) изданиям типа Медузы и Медиазоны. У нас прокуратура и трудовая инспекция вполне себе ебут работодателей при выявлении нарушений.

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