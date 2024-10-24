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Евгения Евсеева
Право

Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных: компании будут запрашивать их у органов, а не граждан

И лишь для «конкретных задач», а не «на всякий случай».

  • Ведомство предложило разработать общие стандарты работы с персональными данными, которые закрепят на законодательном уровне и сделают обязательными для всех участников рынка. Об этом пишет РБК.
  • Компании смогут собирать лишь те данные, что необходимы для выполнения «конкретных задач». Сбор будет возможен на основании закона, а не по согласию граждан, как сейчас. А получать данные можно будет лишь от уполномоченных органов. Кто это и как те будут собирать данные — не уточняется.
  • В Роскомнадзоре говорят, что сейчас персональные данные зачастую собирают «на всякий случай», без чёткой цели их использования. При этом оператором считается любой, кто их собирает. Это 5 млн юрлиц в России, говорил в октябре 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
  • Он предлагал создать институт доверенных операторов, которые будут хранить персональные данные для тех, кто не может делать это самостоятельно. Они же будут данные и обрабатывать. Таких операторов будет контролировать государство, а участники рынка смогут получать доступ к информации через «защищённые каналы».

#новости #персональныеданные

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66 комментариев
Случай

Самый сок
Сбор будет возможен на основании закона, а не по согласию граждан, как сейчас.Граждане, какой там согласие, все по закону, вас о ваших согласиях никто не спросит больше😂🤦🏻‍♀️

32
2
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Случай

Согласие — навязанная Западом модель!

19
1
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Иванов Иван

Потому что 87,28% граждан заранее согласны на это.

5
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Cheljik

Силовики просто-напросто получат монополию на персональные данные и будут их продавать. Для граждан здесь 0 профита.

20
1
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Агафья

ура еще больше звонков со фсина по выгодным предложениям сбера

14
1
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Гавриил Злобин

они это монополию легализуют.

1
1
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Dimitri

Лучше уж мой данные будут у частных компаниях или даже мошенников чем у РКН.

9
2
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