Роскомнадзор предложил ограничить сбор персональных данных: компании будут запрашивать их у органов, а не граждан

И лишь для «конкретных задач», а не «на всякий случай».Ведомство предложило разработать общие стандарты работы с персональными данными, которые закрепят на законодательном уровне и сделают обязательными для всех участников рынка. Об этом пишет РБК.Компании смогут собирать лишь те данные, что необходимы для выполнения «конкретных задач». Сбор будет возможен на основании закона, а не по согласию граждан, как сейчас. А получать данные можно будет лишь от уполномоченных органов. Кто это и как те будут собирать данные — не уточняется.В Роскомнадзоре говорят, что сейчас персональные данные зачастую собирают «на всякий случай», без чёткой цели их использования. При этом оператором считается любой, кто их собирает. Это 5 млн юрлиц в России, говорил в октябре 2024 года глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.Он предлагал создать институт доверенных операторов, которые будут хранить персональные данные для тех, кто не может делать это самостоятельно. Они же будут данные и обрабатывать. Таких операторов будет контролировать государство, а участники рынка смогут получать доступ к информации через «защищённые каналы».#новости #персональныеданные
Самый сок
Сбор будет возможен на основании закона, а не по согласию граждан, как сейчас.Граждане, какой там согласие, все по закону, вас о ваших согласиях никто не спросит больше😂🤦🏻♀️
Согласие — навязанная Западом модель!
Потому что 87,28% граждан заранее согласны на это.
Силовики просто-напросто получат монополию на персональные данные и будут их продавать. Для граждан здесь 0 профита.
ура еще больше звонков со фсина по выгодным предложениям сбера
они это монополию легализуют.
Лучше уж мой данные будут у частных компаниях или даже мошенников чем у РКН.