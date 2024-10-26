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Полина Лааксо
Право

Апелляционный суд отменил предписание, которое обязывало Илона Маска удалить твит с критикой профсоюзов

Сам твит был опубликован в 2018 году. Предписание удалить его вынесли в 2021 году.

  • Глава Tesla Илон Маск тогда написал: «Ничто не мешает команде Tesla объединиться профсоюз. Вольны хоть завтра, если хотят. Но зачем оплачивать профсоюзные взносы и лишаться опционов, ничего не получая при этом взамен?»
  • Национальное управление США по трудовым отношениям (NLRB) увидело в высказывании угрозу — якобы Маск пытался пресечь попытки сотрудников вступить в профсоюзы, намекая на отмену компенсационных мер.
  • В 2023 году коллегия из трёх судей Апелляционного суда пятого округа США поддержала предписание удалить твит. Маск решил оспорить решение, и на этот раз суд рассмотрел дело в полном составе из 17 человек. Большинством решили, что управление превысило полномочия, сообщили Bloomberg, NYT и Reuters.
  • В США право выражать взгляды защищено первой поправкой конституции. Это не лжесвидетельство и не непристойность, чтобы делать исключения. Суд также отметил: «Удаление высказываний со стороны частных лиц на темы, которые представляют общественный интерес, — не то средство правовой защиты, к которому обычно прибегают в рамках американского законодательства».
  • По словам Bloomberg, Апелляционный суд пятого округа США считается самым консервативным в стране среди подобных, но он не первый раз выносит решение, которое ограничивает NLRB. Из-за этого авторитет последнего может оказаться под угрозой.
Маск. Источник фото: Scientific American
Маск. Источник фото: Scientific American

#новости #илонмаск

11
10 комментариев
Вадим Д.

С 2018 твит мусолят. Иногда завидую людям, которым совершенно нечем заняться.

3
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Максим Исаев

Тут дело про 13 млрд рублей 10 лет почти мусолят

P.s. vc мне дал награду Приплетатор 1 уровень

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Техно Механиус

Кто нибудь смотрел подкаст с Трампом?

1
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Буквоед

У Собчак, конечно же?

1
1
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dru dru

Всех вертит Маск.

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xMax

Особенно Бразилию 😂

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xMax

Проклятая демократия

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