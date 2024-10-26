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Полина Лааксо
Право

Путин подписал закон о передаче контроля за реестром майнеров цифровой валюты от Минцифры к ФНС

Изменения вступят в силу с 1 ноября 2024 года.

  • Документ опубликован в базе правовых актов. Теперь именно Федеральная налоговая служба (ФНС) будет вести реестр ИП и юрлиц, которые смогут майнить цифровую валюту и управлять майнинговой инфраструктурой.
  • Исключить из списка могут за «неоднократные» нарушения в рамках одного года. Если майнер отсутствует в реестре или исключён из него, оператор не имеет права предоставлять ему инфраструктуру.
  • Документ наделяет ФНС правом получать всю информацию о движениях цифровой валюты, которую «добывают» и продают майнеры. Это адреса-идентификаторы, ордера, история сделок.
  • Доступ к адресам-идентификаторам смогут запрашивать не только Росфинмониторинг, Федеральная служба безопасности и Росимущество, но и федеральные органы исполнительной власти, прокуратура, органы дознания и предварительного следствия, а также оперативно-розыскные службы, — если того требуют их задачи.
Источник фото: «Известия»
Источник фото: «Известия»
  • 8 августа 2024 года Владимир Путин подписал закон, который легализует майнинг цифровой валюты в России. Тогда же был подписан закон, который позволяет проводить трансграничные расчёты и биржевые торги цифровой валютой в рамках экспериментальных правовых режимов.
  • Собеседник «Интерфакса» сообщал, что к передаче контроля за реестром майнеров призывал Минфин. По его мнению, функции налоговой службы больше соответствуют тому, что требуется от уполномоченного органа.

#новости #майнинг

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48 комментариев
Вадим Д.

Реестр майнеров (-: Цирк с конями.
Надо больше безумных реестров!

Реестр садоводов
Перечень квадроберов
Список грешников
...

Полный состав РКН, кстати, сразу во всех реестрах.

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S.Capusta

Добавлю, что нужен не только реестр, но и министерство!
С министром, заместителями, штатом, машинами и служебным жильем для чиновников. Охрана Росгвардия само собой.
Чтоб майнить можно было только в лицензированных помещениях, которые предварительно проверили МЧС, и Эпидемнадзор. Чтобы все розетки были подписаны, таблички эвакуации и все такое.
Всё должно быть по взрослому!

4
1
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neat0n

Неплохо было бы реестр всех сотрудников РКН в публичный доступ. Страна должна знать своих героев.

1
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Иванов Иван

Не всё сразу, торопыжка..

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Пролетая над ведром картошки.

Реестр Вадима.

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Запопу Кусь

Путин на 100% не знает кто такие майнеры. Он подумал минёры 😸💖🤗

5
2
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S.Capusta

Вот так они себе представляют майнеров. И что у каждого майнера несколько таких ферм.

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