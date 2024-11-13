Власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете — Forbes

В сентябре 2022 года вступил в силу закон об обязательной маркировке интернет-рекламы. По нему рекламодатели обязаны передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения обо всей размещённой рекламе. Сообщать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который выдаёт уникальные токены для маркировки публикаций. За нарушение закона штрафуют.