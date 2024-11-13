Власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете — Forbes

Он может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем.Соответствующий законопроект обсуждается в отрасли и проходит межведомственное согласование, рассказал Forbes источник, знакомый с содержанием документа. Собеседник в одном из операторов слышал, что такая идея «гуляет по ведомствам».По словам ещё одного источника на рынке интернет-рекламы, пока инициатива находится на стадии обсуждения, но принципиальное решение о том, что такой сбор будет, уже принято. Он может составить 3-5% от ежеквартальной выручки рекламораспространителей и операторов рекламных систем.Собеседник в крупной телекоммуникационной компании говорит, что сбор введут с апреля 2025 года, а его размер составит 2%.Вице-премьер Дмитрий Григоренко, который курирует вопросы цифровизации, поручил проработать идею сбора за интернет-рекламу в конце октября 2024 года, знает один из источников, знакомых с ходом подготовки законопроекта. Однако в правительство документ пока не поступал, заявили в аппарате вице-премьера. В Минцифры, ФАС, Роскомнадзоре и комитете Госдумы по информполитике не ответили на запрос издания.Предложение ввести новый сбор за распространение рекламы в интернете содержится в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы. Полученные за счёт него деньги планируют направить на национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».О том, что в Госдуме «размышляют» над сбором за интернет-рекламу, 12 ноября 2024 года в своём Telegram-канале сообщил зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. По его словам, «рекламный бизнес и блогеры зарабатывают, используя инфраструктуру связи, которую фактически строит государство», поэтому должны вкладываться в «обеспечение стабильности площадки (интернета — прим. vc.ru), на которой работают».Юрист, с которым пообщалось Forbes, полагает, что сбор может затронуть получающих доход от показа рекламы в интернете владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем (например, «Яндекс Директ»).Участники рынка и эксперты считают, что введение сбора скажется на стоимости рекламы и в конечном итоге на ценах товаров и услуг. Кроме того, это «приведёт к нарушению свободной конкуренции на рекламном рынке и создаст преимущество другим платформам — ТВ, радио, операторам наружной рекламы», подчеркнули в «Яндексе».В сентябре 2022 года вступил в силу закон об обязательной маркировке интернет-рекламы. По нему рекламодатели обязаны передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения обо всей размещённой рекламе. Сообщать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который выдаёт уникальные токены для маркировки публикаций. За нарушение закона штрафуют.#новости
а давайте на посрать еще налог сделаем , во денег то будет 😄
инфраструктуру связи, которую фактически строит государствоКанализацию фактически государство строит, а вы срете бесплатно.
Водоотведение уже давно оплачивается)
«рекламный бизнес и блогеры зарабатывают, используя инфраструктуру связи, которую фактически строит государство»
больше всего меня умиляет как он противопоставляет блогеров и государство, как будто это блогеры существуют для государства, а не государство для блогеров
(ну помимо того, что за инфраструктуру связи мы все платим)
Срать надо просто запретить и вопрос решён: регулярные штрафы, поголовные рецидивисты, благодать!
А чтобы срали чаще, кормить народ просрочкой. Двойной профит.
А налоговой базой что будет?
Вес или объем?
А с поносом как?