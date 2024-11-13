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vc.ru
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Артур Томилко
Право

Власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете — Forbes

Он может составить 2-5% от ежеквартальной выручки владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем.

  • Соответствующий законопроект обсуждается в отрасли и проходит межведомственное согласование, рассказал Forbes источник, знакомый с содержанием документа. Собеседник в одном из операторов слышал, что такая идея «гуляет по ведомствам».
  • По словам ещё одного источника на рынке интернет-рекламы, пока инициатива находится на стадии обсуждения, но принципиальное решение о том, что такой сбор будет, уже принято. Он может составить 3-5% от ежеквартальной выручки рекламораспространителей и операторов рекламных систем.
  • Собеседник в крупной телекоммуникационной компании говорит, что сбор введут с апреля 2025 года, а его размер составит 2%.
  • Вице-премьер Дмитрий Григоренко, который курирует вопросы цифровизации, поручил проработать идею сбора за интернет-рекламу в конце октября 2024 года, знает один из источников, знакомых с ходом подготовки законопроекта. Однако в правительство документ пока не поступал, заявили в аппарате вице-премьера. В Минцифры, ФАС, Роскомнадзоре и комитете Госдумы по информполитике не ответили на запрос издания.
  • Предложение ввести новый сбор за распространение рекламы в интернете содержится в проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы. Полученные за счёт него деньги планируют направить на национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
  • О том, что в Госдуме «размышляют» над сбором за интернет-рекламу, 12 ноября 2024 года в своём Telegram-канале сообщил зампред комитета по информполитике Антон Горелкин. По его словам, «рекламный бизнес и блогеры зарабатывают, используя инфраструктуру связи, которую фактически строит государство», поэтому должны вкладываться в «обеспечение стабильности площадки (интернета — прим. vc.ru), на которой работают».
  • Юрист, с которым пообщалось Forbes, полагает, что сбор может затронуть получающих доход от показа рекламы в интернете владельцев сайтов, приложений, а также блогеров и операторов рекламных систем (например, «Яндекс Директ»).
  • Участники рынка и эксперты считают, что введение сбора скажется на стоимости рекламы и в конечном итоге на ценах товаров и услуг. Кроме того, это «приведёт к нарушению свободной конкуренции на рекламном рынке и создаст преимущество другим платформам — ТВ, радио, операторам наружной рекламы», подчеркнули в «Яндексе».

  • В сентябре 2022 года вступил в силу закон об обязательной маркировке интернет-рекламы. По нему рекламодатели обязаны передавать в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР) сведения обо всей размещённой рекламе. Сообщать информацию можно через одного из операторов рекламных данных (ОРД), который выдаёт уникальные токены для маркировки публикаций. За нарушение закона штрафуют.

#новости

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Амаль Форд

а давайте на посрать еще налог сделаем , во денег то будет 😄

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Zloy Marketolog

инфраструктуру связи, которую фактически строит государствоКанализацию фактически государство строит, а вы срете бесплатно.

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Дмитрий Рявкин

Водоотведение уже давно оплачивается)

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Mikhail Che

«рекламный бизнес и блогеры зарабатывают, используя инфраструктуру связи, которую фактически строит государство»

больше всего меня умиляет как он противопоставляет блогеров и государство, как будто это блогеры существуют для государства, а не государство для блогеров
(ну помимо того, что за инфраструктуру связи мы все платим)

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Вадим Д.

Срать надо просто запретить и вопрос решён: регулярные штрафы, поголовные рецидивисты, благодать!

6
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Sedoy

А чтобы срали чаще, кормить народ просрочкой. Двойной профит.

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Micah Teeuws

А налоговой базой что будет?
Вес или объем?
А с поносом как?

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