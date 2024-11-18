Сбор за рекламу в интернете составит 3%, а брать его будут с рекламораспространителей и операторов рекламных систем — СМИ

Деньги якобы хотят направить на поддержку разработчиков из реестра российского ПО и развитие сайтов, список которых определит правительство.Поправки в закон «О рекламе», которые предполагают введение сбора за рекламу в интернете, доработали ко второму чтению, пишут РБК и «Ъ». Подлинность документа подтвердили источники изданий на рекламном и ИТ-рынке. Один из собеседников РБК оговорился, что видел несколько версий, финальная с рынком не обсуждалась.Согласно РБК, в тексте появилось два раздела. Первый предлагает обязать агрегаторы товаров и услуг распространять социальную рекламу и отдавать под неё от 5% годового объёма инвентаря. Это требование затронет площадки с суточной аудиторией свыше 200 тысяч пользователей в России. Для подсчёта агрегаторы обяжут установить счётчик Роскомнадзора.Второй раздел предлагает обязать платить сбор рекламораспространителей и операторов рекламных систем, которые распространяют интернет-рекламу, направленную на российскую аудиторию. Отчисления составят 3% с ежеквартальных доходов от услуг по распространению рекламы в интернете.Исключение сделают для федеральных теле- и радиоканалов, вошедших в первый и второй мультиплексы («Первый канал», «Россия 1», НТВ и другие), пишет «Ъ». Собранные деньги направят на поддержку разработчиков из реестра российского ПО и «поддержку развития и функционирования информационных ресурсов». Их перечень определит правительство.Детали, как будут рассчитывать и уплачивать сбор, также установит правительство, следует из документа. За выполнением требования проследит Роскомнадзор. Основные изменения должны будут вступить в силу с 1 января 2025 года, уточняет «Ъ». По данным РБК, нормы из первого раздела поправок в случае принятия должны вступить в силу с 1 марта 2025-го, из второго — с 1 апреля.Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что под понятие «рекламораспространитель» подпадают все владельцы сайтов, на которых размещается реклама. Механизм контроля уже есть — это маркировка рекламы, указывают собеседники. Несколько участников рынка в разговоре с РБК добавили, что сбор так или иначе переложат на покупателей в виде повышения цен.О том, что власти задумались о введении сбора за рекламу в интернете, в середине ноября 2024 года рассказали источники Forbes. Тогда они говорили, что сбор может составить 2-5% от ежеквартальной выручки.#новости
Пиздец, ощущения что на нас снова напали монголы и обложили данью((
В пересчете на современные реалии, во времена татаро-монгольского ига княжества платили 5–7% от валового дохода домохозяйств. Упрощенка по нашему. ))
Так что сейчас мы платим в разы больше, чем под монголами.
А теперь платите узбекам и армянам)
Если прочитать "историю государства российского" авторства Акунина, то он именно эту мысль там и двигает: вся постордынская история Россси опирается на ордынскую модель управления. Вот эта самая централизация и вертикаль.
Так не зря этих зовут гауляйтерами и оккупационным правительством.
только теперь иго многонациональное