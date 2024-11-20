Минцифры предложило обязать крупный ИТ-бизнес отправлять сотрудников преподавать в вузах, чтобы сохранить аккредитацию и льготы

Речь о компаниях с выручкой от 1 млрд рублей в год.Ещё два критерия, которые предлагают сделать обязательными: организация стажировок в компании и техническое оснащение университетов, рассказали «Ъ» источник в крупной ИТ-фирме и два других осведомлённых собеседника.В Минцифры подтвердили, что обсуждают идеи с отраслью. По словам министерства, вовлечение бизнеса в образовательный процесс станет обязательным условием для компаний, которые «прочно утвердились на рынке». Стартапов правки не коснутся.В Ассоциации больших данных (VK, «Яндекс», «Т-Банк» и другие) говорят, что «жёсткая регламентация» отношений между вузами и бизнесом «создаст серьёзную бюрократическую нагрузку». К тому же последний давно вкладывается в образование. Например, у «Т-Банка» есть Центральный университет и стипендии. «Яндекс» сотрудничает с вузами с 2007 года. Программы высшего образования также есть у «Сбера» и VK.Источник фото: «Интерфакс»Глава Минцифры Максут Шадаев предложил принудить крупные ИТ-компании к участию в обучении студентов профильных вузов ещё в мае 2024 года. В августе рассказал, что ведомство думает обязать их вкладывать в такие учреждения 5% «сэкономленных» налогов.#новости #минцифры
У меня есть предложение получше. Обязать ВУЗы отправлять преподавателей в ИТ-компании на неоплачиваемые стажировки. Чтоб эти деды имели представление чем реально занимаются в фирмах, а не тем что он преподает по учебникам.
Это не имеет смысла. Потому что в след год там уже все будет иначе. В ВУЗах должны остаться только базовые вещи, которые не меняются особо: алгоритмы, базы данных, сети, из кода только си. За всем остальным ВУЗ и не должен пытаться гнаться, потому что методички по прикладным моментам устаревают быстрее чем печатаются, вот тут как раз и должна работать развитая система стажировок в компаниях.
И пусть деды там пилят свой ютуб на фортране и алголе.
Деды? Вчерашние аспиранты на серьезных щах сидят и учат молодняк программе покрытой мхом. Это куда?
А чем реально в фирмах занимаются? Подсиживают друг друга и липовые отчеты лепят?
Ну я тут соглашусь временами такое они дают студентам, что диву даешься, зачем оно вообще им нужно.
учиться пилить и имитировать работу чтоли?