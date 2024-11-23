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Полина Лааксо
Право

В Госдуме предложили перечислять доходы иноагентов от имущества, счетов и акций на рублёвые спецсчета

Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о переводе на подобные счета авторских отчислений.

  • В Госдуме считают, что новые нормы могут касаться не только творческой деятельности, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на интервью её председателя Вячеслава Володина.
  • Упомянутый проект поддержали в первом чтении 20 ноября 2024 года. Он предлагает зачислять на рублёвые специальные счета вознаграждения и другие платежи, которые иностранные агенты получают от использования результатов их интеллектуальной деятельности.
  • Володин пояснял: открытие спецсчёта будет обязательным для иноагентов или тех, кто перечисляет им гонорары. Использовать деньги разрешат после исключения из реестра иноагентов. По решению суда средства могут также зачислить в бюджет.
Источник фото: «Ведомости»
Источник фото: «Ведомости»

#новости #иноагенты

33
22
22
81 комментарий
Antonina Petrikova

Все правильно, эти предатели нам в России не нужны, от слова совсем.

23
5
1
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Станислав Одинцов

Vc превращается в пикабу с этими ботами

28
2
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neat0n

С регистрацией вас :)

8
2
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Umbrella Corporation

Очередной бот новорег +15₽

8
1
1
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Иванов Иван
4
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Pivozavr

Во первых, ты даже не имеешь права от имени России вещать 🧘‍♀️

Во вторых, возьми 15 рублей с полки 💸

4
1
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Макгаффин

а почему предатели? как именно и кого они предали?

3
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