В Госдуме предложили перечислять доходы иноагентов от имущества, счетов и акций на рублёвые спецсчета

Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о переводе на подобные счета авторских отчислений.В Госдуме считают, что новые нормы могут касаться не только творческой деятельности, сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на интервью её председателя Вячеслава Володина.Упомянутый проект поддержали в первом чтении 20 ноября 2024 года. Он предлагает зачислять на рублёвые специальные счета вознаграждения и другие платежи, которые иностранные агенты получают от использования результатов их интеллектуальной деятельности.Володин пояснял: открытие спецсчёта будет обязательным для иноагентов или тех, кто перечисляет им гонорары. Использовать деньги разрешат после исключения из реестра иноагентов. По решению суда средства могут также зачислить в бюджет.Источник фото: «Ведомости»#новости #иноагенты
Все правильно, эти предатели нам в России не нужны, от слова совсем.
Vc превращается в пикабу с этими ботами
С регистрацией вас :)
Очередной бот новорег +15₽
Во первых, ты даже не имеешь права от имени России вещать 🧘♀️
Во вторых, возьми 15 рублей с полки 💸
а почему предатели? как именно и кого они предали?