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Полина Лааксо
Право

Депутаты подготовили законопроект, который обяжет «распространителей игр» идентифицировать игроков по мобильному номеру или через Госуслуги — «Ъ»

Третий вариант — авторизация через Единую биометрическую систему (ЕСИА).

  • Проект федерального закона «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории России» составила группа депутатов и сенаторов, среди которых Антон Горелкин, Артём Шейкин и другие, пишет «Ъ» со ссылкой на источники и текст документа.
  • Идентифицировать пользователей должны все «распространители видеоигр» в России — независимо от страны производства самой игры. Это значит, что мера касается в том числе дистрибьюторов Steam и GOG, объяснил собеседник газеты.
  • По мнению авторов законопроекта, сервисы дистрибуции должны также обеспечить техвозможность предупреждать пользователей о том, что игры могут содержать брань, изображения и описания насилия, алкоголя и курения. Категории установит правительство.
  • Другое предложение — проводить экспертизу игр на наличие в них «запрещённой к распространению в России информации». Цель — защитить нравственность, права и интересы граждан.
  • В Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр напомнили: «риск наличия потенциально неприемлемого контента» уже оценивают в эксперименте по добровольной маркировке игр.
  • Неназванные источники «Ъ» на игроком рынке также допустили, что российские разработчики окажутся в невыгодном положении: они будут нести затраты на подключение к ЕСИА, а иностранные, «возможно», «продолжат реализовывать игры без подключения». Но один из собеседников газеты сомневается, что зарубежные платформы в принципе последуют закону, из-за чего рискуют столкнуться с блокировкой.
Источник фото: VK
Источник фото: VK
  • В 2023 году первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова — соавтор поправок — предложила выдавать видеоиграм прокатные удостоверения. В ноябре 2024 года идею обсудили в Минпромторге. Так, одним из критериев для выдачи удостоверения иностранной игре может стать её адаптация под будущую российскую игровую приставку или консоль.

#новости #видеоигры

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146 комментариев
Вадим Д.

О как. Гениально, татупеды!
Вы чего там разогнались-то? Боитесь не успеть к 2030 сделать державу великой? (-:

Почему людишки до сих пор бесконтрольно шлындают где попало? Почему не «всё для фронта»?
Недорабатываете!

Но вообще да, геймеры эти — 3,14здец какие подозрительные и опасные. Да ещё на заводах не работают.

42
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Dark matter developr

В жанрах игр типа танчиков как раз таки заметная часть игроков - это те кто работает на заводе и в игре отдыхает, придя домой со смены.

5
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Андрей Шапран

https://music.yandex.ru/album/34005516/track/132908475?utm_medium=copy_link

3
1
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Алексей Никитенко

А что такого в том, что-бы работать на заводе? Не очень понимаю..

3
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vasiliy bykov

Та лучше бы реальность запретили, она же тоже жестока ,всем по три порции сомы выдать срочно

1
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Дмитрий Шепелёв

У меня есть подозрение, что в один миг я проснусь в другой стране. С другим руководством. (

8
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1
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dispendvich

87% этого, увы, не позволят

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