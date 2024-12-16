Владельцы Lada подали более 200 исков к «АвтоВАЗу» с января 2024 года — «Экономическое обозрение»

По оценкам издания, убытки компании могут достигать сотен миллионов рублей, и их размер продолжает расти.С 1 января 2024 года в Автозаводский районный суд Тольятти подано 239 исков о защите прав потребителей к «АвтоВАЗу». Претензии в основном касаются машин 2021–2022 годов выпуска, пишет «Экономическое обозрение». По словам источников издания, иски — общероссийский тренд, но многое зависит от региона. Например, в Мосгорсуде и районных судах Санкт-Петербурга претензии к компании единичны.В большинстве случаев решения выносятся в пользу истцов: им компенсируют не только стоимость автомобиля, но и дополнительные затраты.Например, владелец Lada Vesta, который приобрел автомобиль за 900 тысяч рублей и столкнулся с многочисленными дефектами, смог через суд добиться от производителя компенсации в 2,3 млн рублей с учётом морального вреда. У машины выявили неисправности блока переключателей, проблемы с коробкой передач, дефекты стеклоподъёмника, негерметичность головки блока цилиндров, касание капота о фары, стук правой опоры двигателя и т. д. В другом случае владелец Niva, купивший автомобиль за 684,5 тысячи рублей, выявил негерметичность штуцера головки блока цилиндров, коррозию, затруднённое включение передач и стук карданчика рулевого управления. По решению суда он получил компенсацию в размере 1,26 млн рублей.На заводе отказались комментировать рост числа судебных споров. Эксперты издания связывают ситуацию не столько с ухудшением качества автомобилей, сколько с высокой маржинальностью компенсаций.В 2021 году Lada Vesta стоила 765-900 тысяч рублей, а в 2024-м цена на эту модель в комплектации с мультимедийной системой стартует от 1,6 млн рублей. Компенсации, превышающие 1 млн рублей, стали нормой. Владельцы автомобилей нередко рассматривают судебные иски как возможность обновить транспорт. «Можно сдать Vesta 2021 года выпуска и получить на руки 2-2,5 млн рублей, которых достаточно для того, чтобы купить нового «китайца» в приличной комплектации, тот же Haval Jolion», — отметил один из дилеров «АвтоВАЗа».По словам источников «Экономического обозрения», президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов даже якобы заявил на конференции дилеров, что основная причина растущих проблем компании — «потребительский терроризм». Собеседники издания предполагают, что изменить ситуацию может только обновление законодательства о защите прав потребителей.Фото из Telegram-канала «Поладим с Lada»16 декабря 2024-го Telegram-канал Mash сообщил, что «АвтоВАЗ» повысил цены на некоторые автомобили, несмотря на недавнее обещание Максима Соколова не увеличивать цены до конца года. В компании опровергли эту информацию.#новости #lada #автоваз
Любой владелец любой лады сталкивается с многочисленными дефектами.
Следовательно, автоваз лучше всего производит дефекты!
Возможно, лучше всех в мире. А это победа и признание 👍🏻
Даже если делаешь говно, не сознавайся в этом ни в коем случае. А ещё лучше, нападай на покупателей, и кричи, что виноваты именно они, потому что являются кончеными «потребительскими террористами».
Ой, да. Как сливки в виде прибыли снимать с рынка, так они первые, а как отвечать за качество, как это требует закон - ыыыы потребительские террористы
«АвтоВАЗ» повысил цены, несмотря на недавнее обещание Максима Соколова не увеличивать цены до конца года. В компании опровергли эту информацию.
"Цены будут меняться и индексироваться на инфляцию. Поэтому мы постараемся, чтобы индексация цен в следующем году в целом по модельному ряду была ниже, чем инфляция. Индексация цен на величину ниже инфляции с экономической точки зрения является фактическим снижением цен."
Фактически снизили цены )))
Родился новый мем
основная причина растущих проблем компании — «потребительский терроризм». Собеседники издания предполагают, что изменить ситуацию может только обновление законодательства о защите прав потребителей.Необходимо запретить жаловаться на отечественные автомобили и прочие товары.
А то льют воду на вражескую мельницу.
Действительно. Купил не качественное говно по цене мерседеса, сиди, терпи, ремонтируй, не жалуйся.