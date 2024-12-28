Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Право
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Владимир Путин подписал закон о зачислении доходов иноагентов на рублёвые спецсчета

Воспользоваться деньгами можно будет только после снятия статуса.

  • Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
  • Открытие спецсчёта будет обязательным для иноагентов или тех, кто перечисляет им гонорары. Использовать деньги разрешат после исключения из реестра иностранных агентов. По решению суда средства могут также зачислить в бюджет.
  • Изначально в законопроекте речь шла о доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.
  • Ко второму чтению в документ внесли поправки: на спецсчета также нужно будет зачислять доходы от продажи недвижимости и транспорта и сдачи их в аренду, а также процентов по вкладам и долевого участия в организациях.
  • Закон о контроле за деятельностью иноагентов (ими могут признать физлиц, юрлиц и общественные объединения) вступил в силу с декабря 2022 года. Включённые в перечень лица, в частности, обязаны маркировать публикации, не могут получать господдержку, осуществлять «просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних».
  • В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов.

#новости #иноагенты

5555
1010
33
22
11
реклама
разместить
136 комментариев
Илья Корчанов

Не воровство, а спецсчет

89
6
1
1
Ответить
шатал устоев

«Деньги как бы ваши, но распоряжаться ими мы будем сами»:)
Интересно, у этого парада лжи и лицемерия есть дно?

62
Ответить
HAS NOT BEEN SELECTED

Не рабы, а спецконтингент!
Не вобла, спецоперация!

20
Ответить
Inkognito

Не спиздили 300 млрд, а заблокировали

3
1
1
Ответить
d3n.z3l

"- А мы у них цап царап" (с)

3
Ответить
Donatello Supreme

или "заморозка"

2
Ответить
Спорное утверждение

Деление проходили?

Ответить