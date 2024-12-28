Владимир Путин подписал закон о зачислении доходов иноагентов на рублёвые спецсчета

Воспользоваться деньгами можно будет только после снятия статуса. Документ опубликован на портале правовой информации. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.Открытие спецсчёта будет обязательным для иноагентов или тех, кто перечисляет им гонорары. Использовать деньги разрешат после исключения из реестра иностранных агентов. По решению суда средства могут также зачислить в бюджет.Изначально в законопроекте речь шла о доходах от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов, включая произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки.Ко второму чтению в документ внесли поправки: на спецсчета также нужно будет зачислять доходы от продажи недвижимости и транспорта и сдачи их в аренду, а также процентов по вкладам и долевого участия в организациях.Закон о контроле за деятельностью иноагентов (ими могут признать физлиц, юрлиц и общественные объединения) вступил в силу с декабря 2022 года. Включённые в перечень лица, в частности, обязаны маркировать публикации, не могут получать господдержку, осуществлять «просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних».В марте 2024 года Владимир Путин подписал закон о запрете для граждан и компаний размещать рекламу у иноагентов.#новости #иноагенты
Не воровство, а спецсчет
«Деньги как бы ваши, но распоряжаться ими мы будем сами»:)
Интересно, у этого парада лжи и лицемерия есть дно?
Не рабы, а спецконтингент!
Не вобла, спецоперация!
Не спиздили 300 млрд, а заблокировали
"- А мы у них цап царап" (с)
или "заморозка"
Деление проходили?