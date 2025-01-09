Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Образование
Крипто
AI
Маркетплейсы
Право
Техника
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Суд запретил в России сайт онлайн-ритейлера Shein — но он пока не заблокирован

Из-за «ЛГБТ*-браслетов».

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Внимание на решение Центрального районного суда Тулы обратило издание «Вёрстка». Его вынесли ещё в начале декабря 2024 года. Сайт ритейлера пока не блокировали, в реестре запрещённых его тоже нет.
  • В постановлении указано, что Роспотребнадзор обнаружил в интернет-магазине по запросу «LGBT* браслет» товары с соответствующей символикой. Заказать их могли и несовершеннолетние, говорится в решении.
  • Поэтому суд решил запретить сайт — так как информация на сайте оказывает «негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье граждан Российской Федерации».
  • В карточке также неправильно указан сайт — ru.sheil.com вместо https://ru.shein.com.

*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.

#новости #shein

4646
44
22
11
204 комментария
Что-то там про имя и машину

Цирк с конями -)
Пидарасы пытаются запретить геев

66
24
9
2
Ответить
Станислав

Видимо хотят монополии на всякое это

36
1
Ответить
DoramaMoe DoramaMoe

Геев не запрещают, а ограничивают детей от промывания мозгов ЛГБТ. Вон и Трамп хочет это сделать.

8
Ответить
Andrey Vasilev

запретить пидорасов.

3
Ответить
Не звони Солу! Звони Анзору!

По вашему мнению в пословице "ворон ворону глаз не выклюет" закралась смысловая ошибка?))

1
Ответить
Леонид Цветков

или может быть все наоборот.

Ответить
Кружочек

Россия она такая)

Ответить