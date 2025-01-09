Суд запретил в России сайт онлайн-ритейлера Shein — но он пока не заблокирован

Из-за «ЛГБТ*-браслетов».Источник: Getty ImagesВнимание на решение Центрального районного суда Тулы обратило издание «Вёрстка». Его вынесли ещё в начале декабря 2024 года. Сайт ритейлера пока не блокировали, в реестре запрещённых его тоже нет.В постановлении указано, что Роспотребнадзор обнаружил в интернет-магазине по запросу «LGBT* браслет» товары с соответствующей символикой. Заказать их могли и несовершеннолетние, говорится в решении.Поэтому суд решил запретить сайт — так как информация на сайте оказывает «негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие, здоровье граждан Российской Федерации».В карточке также неправильно указан сайт — ru.sheil.com вместо https://ru.shein.com.*Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Что конкретно подразумевают под «движением» и считают «экстремизмом» — не уточняется.#новости #shein
Цирк с конями -)
Пидарасы пытаются запретить геев
Видимо хотят монополии на всякое это
Геев не запрещают, а ограничивают детей от промывания мозгов ЛГБТ. Вон и Трамп хочет это сделать.
запретить пидорасов.
По вашему мнению в пословице "ворон ворону глаз не выклюет" закралась смысловая ошибка?))
или может быть все наоборот.
Россия она такая)