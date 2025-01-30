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Полина Лааксо
Право

Правительство предложило обязать россиян регистрироваться на маркетплейсах и в классифайдах через Госуслуги — Forbes

Классифайды — это доски объявлений, сайты по поиску работы и предложению услуг.

  • Идеи входят в пакет антимошеннических поправок, который уже находится на межведомственном согласовании, передаёт Forbes со ссылкой на документ. Меры должны усилить защиту россиян от злоумышленников.
  • Авторы поправок также предлагают запретить банкам, операторам связи, маркетплейсам и интернет-магазинам общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Сотрудники должны будут «регистрировать в Госуслугах использование российских мессенджеров в рабочих целях».
  • Ещё одна идея — обязать подобные компании добавить биометрию в качестве способа авторизации клиентов.
Источник фото: РБК
Источник фото: РБК
  • В Ассоциации больших данных (АБД; это VK, «Яндекс», «Сбер», «Т-Банк», «Газпромбанк», МТС, «Билайн», «Ростелеком» и другие) полагают, что идентификация через Госуслуги снизит конверсию в сервисах объявлений «как минимум на 50%». Это скажется на рекламных бюджетах и, следовательно, на сумме налоговых отчислений в бюджет. К тому же учётные записи в Госуслугах нередко взламывают.
  • Запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах «может критично сказаться на всём ретейле», рассуждают в Ассоциации компаний интернет-торговли. Через них бизнес собирает заказы и обратную связь, отвечает на вопросы. Это удобно прежде всего клиентам.
  • Проверка по биометрии — это дорого, напоминают в «Авито». Да и не все пользователи захотят передавать свои данные. Из-за этого возникает риск, что общение перенесут в «небезопасные каналы связи». Лучше сделать механизм, который позволить проверять по биометрии потенциальных нарушителей.
Полина Лааксо
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Путин подписал закон об обязательном сборе с распространителей рекламы в интернете

Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.

Источник фото: РБК

#новости #госуслуги #биометрия

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86 комментариев
Что-то там про имя и машину

Ебанина

30
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Борунова Елена

Как это поможет защититься от мошенников интересно

3
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Agios Nikolaos

По другому и не скажешь.

Остаётся дождаться когда в интернет можно выйти будет только через госуслуги.

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Анон Аноныч

⚡️⚡️⚡️Владимир Путин предписал указ о внедрении анального зонда всем россиянам.

13
6
1
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Амбивалентность

Это нам на пользу, чтобы кровь не застаивалась))

11
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Zloy Sniper

VC не место вашим влажным мечтам.

1
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Andrey Vasilev

Тебе - первому.

1
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