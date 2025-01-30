Правительство предложило обязать россиян регистрироваться на маркетплейсах и в классифайдах через Госуслуги — Forbes

Классифайды — это доски объявлений, сайты по поиску работы и предложению услуг. Идеи входят в пакет антимошеннических поправок, который уже находится на межведомственном согласовании, передаёт Forbes со ссылкой на документ. Меры должны усилить защиту россиян от злоумышленников.Авторы поправок также предлагают запретить банкам, операторам связи, маркетплейсам и интернет-магазинам общаться с клиентами через иностранные мессенджеры. Сотрудники должны будут «регистрировать в Госуслугах использование российских мессенджеров в рабочих целях».Ещё одна идея — обязать подобные компании добавить биометрию в качестве способа авторизации клиентов.Источник фото: РБКВ Ассоциации больших данных (АБД; это VK, «Яндекс», «Сбер», «Т-Банк», «Газпромбанк», МТС, «Билайн», «Ростелеком» и другие) полагают, что идентификация через Госуслуги снизит конверсию в сервисах объявлений «как минимум на 50%». Это скажется на рекламных бюджетах и, следовательно, на сумме налоговых отчислений в бюджет. К тому же учётные записи в Госуслугах нередко взламывают.Запрет на общение с клиентами в иностранных мессенджерах «может критично сказаться на всём ретейле», рассуждают в Ассоциации компаний интернет-торговли. Через них бизнес собирает заказы и обратную связь, отвечает на вопросы. Это удобно прежде всего клиентам.Проверка по биометрии — это дорого, напоминают в «Авито». Да и не все пользователи захотят передавать свои данные. Из-за этого возникает риск, что общение перенесут в «небезопасные каналы связи». Лучше сделать механизм, который позволить проверять по биометрии потенциальных нарушителей.Полина ЛааксоМаркетинг26.12.2024Путин подписал закон об обязательном сборе с распространителей рекламы в интернете Нововведение вступит в силу 1 апреля 2025 года.#новости #госуслуги #биометрия
Ебанина
Как это поможет защититься от мошенников интересно
По другому и не скажешь.
Остаётся дождаться когда в интернет можно выйти будет только через госуслуги.
⚡️⚡️⚡️Владимир Путин предписал указ о внедрении анального зонда всем россиянам.
Это нам на пользу, чтобы кровь не застаивалась))
VC не место вашим влажным мечтам.
Тебе - первому.