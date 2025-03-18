Госдума поддержала в первом чтении законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

Он предполагает запрет для бизнеса и госорганов на использование иностранных мессенджеров, а также маркировку звонков. Законопроект принят в первом чтении, следует из базы Госдумы. Документ предусматривает создание государственной антифрод-системы, через которую банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников.Он запрещает компаниям и госслужащим общаться с гражданами в иностранных мессенджерах, включает поправки об обязательной маркировке звонков и возможности для граждан устанавливать запрет на рекламные обзвоны.Кроме того, законопроект предполагает возможность для клиентов мобильных операторов устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия, а также запрещает передачу «симок» третьим лица.Бизнес поддержал создание единой антифрод-системы, но выступал за смягчение других положений законопроекта. Например, вместо полного запрета иностранных мессенджеров предлагал ограничить их использование только для юридически значимых действий.В Минцифры, которое участвовало в разработке документа, допускали, что его могут доработать до окончательного принятия Госдумой.#новости