Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Крипто
Телеграм
Право
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Право

Госдума поддержала в первом чтении законопроект по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

Он предполагает запрет для бизнеса и госорганов на использование иностранных мессенджеров, а также маркировку звонков.

  • Законопроект принят в первом чтении, следует из базы Госдумы. Документ предусматривает создание государственной антифрод-системы, через которую банки, госорганы, операторы и маркетплейсы смогут обмениваться данными о подозрительных номерах и счетах мошенников.
  • Он запрещает компаниям и госслужащим общаться с гражданами в иностранных мессенджерах, включает поправки об обязательной маркировке звонков и возможности для граждан устанавливать запрет на рекламные обзвоны.
  • Кроме того, законопроект предполагает возможность для клиентов мобильных операторов устанавливать запрет на оформление SIM-карт без личного присутствия, а также запрещает передачу «симок» третьим лица.
  • Бизнес поддержал создание единой антифрод-системы, но выступал за смягчение других положений законопроекта. Например, вместо полного запрета иностранных мессенджеров предлагал ограничить их использование только для юридически значимых действий.
  • В Минцифры, которое участвовало в разработке документа, допускали, что его могут доработать до окончательного принятия Госдумой.

#новости

5
1
17 комментариев