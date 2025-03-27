Компанию передали под управление весной 2024-го. По словам исполнительного председателя итальянской Ariston Group Паоло Мерлони, компания «очень довольна» решением о возвращении её российской «дочки» из-под временного управления «Газпрома».Мы намерены возобновить сотрудничество с нашим местным руководством в России, полностью соблюдая существующие ограничения и продолжая наше «наследие» в стране.Паоло МерлониТаким образом, Ariston вернёт себе контроль над российскими активами. В связи с этим компания пересмотрит решение от 1 августа 2024 года деконсолидировать ООО «Аристон Термо Русь». Как именно будут продолжать сотрудничество — не уточняется.МИД Италии отметил, что решение стало результатом «обширной работы», которую ведомство провело вместе с итальянскими властями, посольством Италии в России и бизнес-ассоциациями, пишет Bloomberg.Источник: «Деловой Петербург»«Аристон Термо Русь» зарегистрирована в Ленинградской области, там у компании есть завод во Всеволожске, где выпускали товары под брендами Ariston, Rendamax, Elco и Ecoflame. Её основной вид деятельности — производство бытовых электрических приборов.Весной 2024 года 100% долей российской структуры Ariston передали в управление компании «Газпром бытовые системы», а в марте 2025-го — вывели из-под него. #новости #ariston