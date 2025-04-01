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Полина Лааксо
Право

Госдума приняла закон о запрете навязывания любых дополнительных платных товаров, работ и услуг

И установки автоматического согласия на них.

  • Законопроект рассмотрели сразу во втором и третьем чтениях. Он вступит в силу 1 сентября 2025 года в случае подписания Советом Федерации и президентом.
  • Поправки вносят в ст.16 закона «О защите прав потребителей». Они разрешат продавцам, исполнителям, а также агрегаторам продавать за отдельную плату товары, услуги и работы только с письменного согласия потребителя.
  • Автоматически проставлять отметки или же иначе «формировать условия», которые предполагают изначальное согласие клиента, нельзя. Требования о возврате денег нужно будет удовлетворять в течение трёх дней.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что Роспотребнадзор получает много жалоб на навязывание и проставление автосогласия со стороны путешественников, жильцов многоквартирных домов, клиентов автосалонов и медицинских клиник.
Источник фото: «РИА Новости»
Источник фото: «РИА Новости»
  • В 2023 году в России вступил в силу закон о штрафах до 40 тысяч рублей за навязывание дополнительных товаров, работ и услуг. Речь идёт о случаях, когда оформление какого-то дополнения «обязательно для получения основной услуги или покупки».

#новости #законы

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