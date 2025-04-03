«Крот» HR-стартапа Deel сознался в слежке за конкурирующей Rippling и рассказал, как разломал топором телефон с «уликами»

За «слив» конфиденциальных данных ему платили по €5000 в месяц.В марте 2025 года разработчик ПО для управления персоналом и корпоративными системами Rippling подал в суд на Deel, обвинив в мошенничестве, нечестной конкуренции, вмешательстве ради коммерческой выгоды, краже информации и подстрекательстве к нарушению фидуциарных обязательств.Истец заявлял, что Deel «обработала» сотрудника, устроившегося в Rippling ещё в 2023 году, чтобы тот передавал ей потенциально полезные сведения. Теперь уже бывший сотрудник, Кит О'Брайен, письменно во всём сознался, сообщили Business Insider, Reuters и TechCrunch.В начале 2024 года О'Брайен собеседовался в Deel, но не прошёл. Позже стал продавать на фрилансе консультации по зарплатным вопросам, которыми занимается, и предложил услуги главе Deel Алексу Буазизу в LinkedIn, рассказав, что планирует уволиться из Rippling.Тот вместе со своим отцом и по совместительству финансовым директором Deel Филиппе Буазизом предложил ему остаться и заняться шпионажем — упомянув Джеймса Бонда. Докладывать просили о стратегиях, продажах, планах на развитие продукта и экспансию, «звёздных сотрудниках», зарплатных предложениях, рекламе.Информацию он искал в мессенджере Slack, на «Google Диске», в базах Salesforce. Ключевые слова для поиска подсказывал Алекс Буазиз. Переписывались, по данным Reuters, в Telegram, стирая переписки каждые сутки.Чтобы раскрыть «шпиона», Rippling направила трём директорам Deel анонимное письмо, указав на канал в Slack, где «обсуждали» компромат на фирму. О'Брайен вбил название в поиск в первые же часы после отправки по указке Deel. Сразу после этого в Deel подумали на «ловушку», но было поздно: Rippling увидела запрос.14 марта 2025 года «крота» остановили в дублинском офисе — с ордером на осмотр личных устройств. Тот отдал ноутбук, но сумел скрыться со смартфоном в уборной и связаться с Deel. По совету Deel он вернул заводские настройки, сделал вид, что смыл телефон в унитаз, а позже — на участке у тёщи — «разломал его топором и сбросил в канал».Один из представителей Deel предлагал ему выступить против Rippling: заявить, что стартап обходит антироссийские санкции и травит его за попытку стать информатором. Сперва «крот» думал согласиться, но не захотел лгать. Нанял собственного адвоката и решил сотрудничать с Rippling и властями и «рассказать правду». В Rippling уверены в своей правоте. В Deel обвинения отрицают.Источник фото: Kent Wildlife TrustПо словам CNBC, оба стартапа — одни из самых дорогих в мире. Последняя оценка Rippling — $13,5 млрд. Deel — $12 млрд.#новости