СМИ сообщили, что РКН «предупредил» о возможной блокировке иностранных хостинг-провайдеров — регулятор уже заявлял об этом в декабре 2024 года

А закон, позволяющий ему ограни��ивать работу иностранных хостингов в стране, действует с 2023-го. Предупреждение Роскомнадзора (РКН) о возможной блокировке иностранных провайдеров хостинга распространило ТАСС.В ведомстве заявили, что компании, которые оказывают такие услуги, должны подать заявку на включение в соответствующий реестр, взаимодействовать с Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) для противодействия DDoS-атакам, а также участвовать в учениях по обеспечению «устойчивости российского сегмента интернета».По словам РКН, требования не выполнили 12 иностранных провайдеров, их список не приводится. Компании, размещающие сайты на этих хостингах, «уязвимы для киберпреступников» и «не защищены от утечек». Зарубежные платформы также «могут использоваться для обхода блокировок», передаёт ТАСС.Роскомнадзор ссылается на федеральный закон №406, который вступил в силу в 2023 году и позволяет регулятору ограничивать работу иностранных хостингов в стране.Кроме того, ведомство в декабре 2024 года уже предупреждало о «возможных» блокировках провайдеров. Тогда в их числе называли GoDaddy, Network Solutions, Ionos, HostGator, DigitalOcean и Amazon Web Services. Работа как минимум части из них уже ограничена.В ноябре 2024 года ЦМУ ССОП рекомендовал владельцам российских сайтов отключить шифрование ECH от Cloudflare или отказаться от сервиса в пользу отечественных аналогов.20 марта 2025 года РКН предупредил, что в «ближайший месяц» проверит российские сервисы и операторов связи на использование иностранной серверной инфраструктуры. После этого со сбоями столкнулись российские пользователи Epic Games, Figma, Genshin Impact, Discord, Cloudflare, FunPay, Twitch, Character AI, Roblox, DeepSeek, а также сервисов МТС, «Ростелекома» и «Билайна».#новости #роскомнадзор