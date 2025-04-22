Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
AI
Право
Крипто
Телеграм
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Суд в Москве заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина к девяти годам колонии

Его признали виновным в мошенничестве.

Источник: «Коммерсантъ»
Источник: «Коммерсантъ»
  • Приговор огласил Преображенский суд Москвы, пишет «Интерфакс». Срок — девять лет в исправительной колонии общего режима. Также Зимин должен выплатить штраф в 1 млн рублей. Кроме того, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с «управленческими функциями в коммерческих компаниях».
  • Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. С 2020-го живёт в Израиле. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell, а созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал признанный нежелательным «Дождь» и «Медиазону».
  • В сентябре 2022-го Минюст внёс Зимина в реестр иноагентов. В январе 2023-го МВД России объявило его в розыск, а суд заочно арестовал.
  • Зимина считают причастным к незаконной продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По делу также проходит соучредитель инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер и предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов — последних в июне 2024 года приговорили к пяти и четырём годам колонии соответственно.

#новости #борисзимин

18
4
3
41 комментарий