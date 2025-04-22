Суд в Москве заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина к девяти годам колонии

Его признали виновным в мошенничестве.Источник: «Коммерсантъ»Приговор огласил Преображенский суд Москвы, пишет «Интерфакс». Срок — девять лет в исправительной колонии общего режима. Также Зимин должен выплатить штраф в 1 млн рублей. Кроме того, ему на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с «управленческими функциями в коммерческих компаниях».Борис Зимин — сын основателя «Вымпелкома» (бренд «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрия Зимина, который умер в 2021 году. С 2020-го живёт в Израиле. По данным источников «Ъ», среди проектов, в которые он вложился, — издание The Bell, а созданный им фонд «Среда» кроме прочего финансировал признанный нежелательным «Дождь» и «Медиазону».В сентябре 2022-го Минюст внёс Зимина в реестр иноагентов. В январе 2023-го МВД России объявило его в розыск, а суд заочно арестовал.Зимина считают причастным к незаконной продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По делу также проходит соучредитель инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер и предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов — последних в июне 2024 года приговорили к пяти и четырём годам колонии соответственно. #новости #борисзимин