Суд продлил домашний арест блогеру Александре Митрошиной по делу об отмывании денег

На два месяца — до 24 июня 2025 года.Чертановский ра��онный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о продлении Александре Митрошиной срока содержания под домашним арестом, сообщили в пресс-службе московских судов.Митрошина просила избрать запрет определённых действий, уточняет «РИА Новости».СК завёл против блогера Александры Митрошиной уголовное дело об отмывании денег (п.«б» ч.4 ст.174.1 УК) в марте 2025 года. По версии следствия, блогер получила свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и сборов и легализовала часть их, купив недвижимость в Москве.Митрошина признала вину в отмывании денег. 10 марта 2025 года суд отправил её под домашний арест. Адвокат во время слушания, отвечая на вопрос, арестовано ли имущество блогера, заявил: всё продали, чтобы заплатить налоги.По его словам, Митрошина с 2023 года по 2025-й заплатила налогов на 666 млн рублей и полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 млн рублей.Источник: «Суды общей юрисдикции города Москвы» Весной 2023 года на Митрошину завели дело о неуплате налогов. Как сообщали в СК, с октября 2020 года по май 2022 года она — как ИП на «упрощёнке» — получила доход с продажи образовательных курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».В мае 2023 года девушка сообщила, что выплатила эти 127 млн рублей налоговой и «частично» признала вину: якобы она всегда платила налоги, но «не уделила должное внимание сфере бухгалтерии».#новости #блогеры