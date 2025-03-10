Суд отправил блогера Александру Митрошину под домашний арест по делу об отмывании денег

По версии следствия, она «приобрела свыше 127 млн рублей» в результате уклонения от уплаты налогов и легализовала деньги, купив недвижимость в Москве.Чертановский районный суд Москвы избрал Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц и 16 суток, сообщили в пресс-службе московских судов.Блогера обвиняют по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК — легализация (отмывание) денег, полученных в результате преступления, в особо крупном размере.По версии следствия, Митрошина приобрела свыше 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов и «в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения» деньгами легализовала их часть «путём покупки объекта недвижимости» в Москве.СК рассказал о задержании Митрошиной 7 марта 2025 года. Блогер признала вину. О домашнем аресте просила прокуратура, следствие ходатайствовало об аресте.Источник: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»Адвокат во время слушания, отвечая на вопрос, арестовано ли имущество блогера, заявил: всё продали, чтобы заплатить налоги. По его словам, Митрошина с 2023 года по 2025-й заплатила налогов на 666 млн рублей и полностью погасила задолженность перед ФНС в размере более 200 млн рублей.Весной 2023 года на Митрошину завели дело о неуплате налогов. Как сообщали в СК, с октября 2020 года по май 2022 года она — как ИП на «упрощёнке» — получила доход с продажи образовательных курсов «в существенно большем размере, чем допустимый лимит».#новости