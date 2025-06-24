Госдума приняла законопроект об обязательной предустановке RuStore на смартфоны и планшеты — в том числе на iPhone и iPad

Ограничивать его работу запрещено — пользователи должны иметь возможность скачивать и обновлять приложения через RuStore.Законопроект, который внесли в Госдуму летом 2024 года, а в первом чтении поддержали в ноябре 2024-го, предполагает поправки в закон «О защите прав потребителей».Он устанавливает правило: продавать мобильные устройства и другие виды технически сложных товаров можно только в том случае, если на них можно устанавливать и обновлять приложения через «единый магазин». В документе речь идёт о RuStore, который пока доступен только на Android.Запрещено вводить ограничения на установку и использование RuStore и других российских приложений, а также проведение платежей. Окончательный перечень сервисов установит правительство.Один из авторов документа Антон Горелкин пояснял, что речь в нём идёт о запрете «дискриминации российских разработчиков приложений и их пользователей» иностранными компаниями: «Другими словами, RuStore на гаджетах Apple быть».Горелкин отмечал, что запрещать продажу iPhone в Росси�� не будут. Однако допустил, что отдельно могут прописать «определённые штрафные санкции за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей».Если закон одобрит Совет Федерации и подпишет президент, требования вступят в силу с 1 сентября 2025 года.#новости #rustore #apple