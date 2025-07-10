Госдума поддержала законопроект о штрафах до 1 млн рублей за нарушения требований к работе хостинг-провайдеров

В частности, для компаний, которые не включены в реестр Роскомнадзора, но продолжают оказывать услуги хостинга.Депутаты поддержали документ в первом чтении, обратило внимание ТАСС. За предоставление вычислительной мощности провайдерами, сведения о которых не включены в реестр, штрафы могут составить: для физлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для ИП — от 200 тысяч до 500 тысяч, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.Штрафы предусмотрены и для операторов государственных и муниципальных информационных систем, продолжающих работать с провайдерами, не включёнными в реестр: для должностных лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей.Закон о регулировании работы хостинг-провайдеров вступил в силу в декабре 2023 года. Роскомнадзор создал их реестр. С февраля 2024 года компании, которые в него не вошли, не могут законно оказывать хостинговые услуги в России.Один из авторов законопроекта о штрафах Антон Горелкин отмечал, что цель этого регулирования — «снижение риска утечек чувствительных данных в иностранные юрисдикции и укрепление национального интернет-сегмента». Но до сих пор, по его словам, остаются компании, которые «считают, что эти требования их не касаются». Поэтому их решили штрафовать.Весной 2025 года Роскомнадзор вновь «предупредил» о возможной блокировке иностранных хостинг-провайдеров. Тогда в ведомстве заявляли, что требования законодательства не выполнили 12 иностранных компаний.#новости