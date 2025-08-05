Генпрокуратура признала «нежелательной» в России благотворительную организацию Zimin Foundation, основанную Дмитрием и Борисом Зимиными

В феврале 2025 года организация запустила «Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования». С февраля по март 2025 года фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и учёных, враждебно настроенных по отношению к России.