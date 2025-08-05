Генпрокуратура признала «нежелательной» в России благотворительную организацию Zimin Foundation, основанную Дмитрием и Борисом Зимиными

Она спонсирует образовательные, научные и исследовательские проекты. Генпрокуратура признала «нежелательной» Zimin Foundation, созданную основателем «Вымпелкома» и его сыном.«Наряду с заявленными целями поддержки науки и образования фонд оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам», — отметили в ведомстве.В феврале 2025 года организация запустила «Программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования». С февраля по март 2025 года фондом выделено более 30 субсидий на реализацию проектов журналистов и учёных, враждебно настроенных по отношению к России.ГенпрокуратураДмитрий (умер в 2021 году) и Борис Зимины создали Zimin Foundation в 2015 году — после ликвидации фонда некоммерческих программ «Династия», который признали иноагентом.Согласно сайту, организация запустила премию «Провеститель», которую выдают за лучшую научно-популярную книгу на русском языке, поддерживает развитие прикладных исследовательских проектов, спонсирует Школу молекулярной и теоретической биологии, а также стипендии для украинских беженцев в Европе и премию «Редколлегия».На фото — Борис Зимин. Источник: ForbesВ сентябре 2022-го Минюст внёс Бориса Зимина в реестр иноагентов. В январе 2023-го МВД России объявило его в розыск, а суд заочно арестовал. В апреле 2025 года предпринимателя заочно приговорили к девяти годам колонии.Зимина считают причастным к незаконной продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. По делу также проходит соучредитель инвесткомпании Bryanston Group Фабиан Кройхер и предприниматели Ральф Новак и Ильнур Азмуханов — последних в июне 2024 года приговорили к пяти и четырём годам колонии соответственно.Евгения ЕвсееваПраво22 апрСуд в Москве заочно приговорил сына основателя «Вымпелкома» Бориса Зимина к девяти годам колонии Его признали виновным в мошенничестве.#новости