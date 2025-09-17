Суд заочно арестовал основателя «Евросети» Евгения Чичваркина

На два месяца.Источник: Gustavo Valiente / Zuma / TAССДорогомиловский суд Москвы признал Чичваркина виновным по статьям о «фейках» об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК) и неисполнении требований для иноагентов (ч. 2 ст. 330.1 УК).Арест начнёт действовать с момента пересечения границы России. Бизнесмен с 2008 года живёт в Лондоне.В 2022 году Чичваркина внесли в список иноагентов. В марте 2025-го прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против него из-за уклонения от обязанностей иноагента. В июле предпринимателя объявили в розыск по неназванной статье УК.#новости