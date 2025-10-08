В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы нелегальных онлайн-казино в интернете

И законопроект о штрафах за нарушение запрета.Источник: ilovelingoДокумент вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он предлагает установить запрет на рекламу в интернете нелегальных онлайн-казино и других азартных игр.Ещё один законопроект устанавливает ответственность за нарушение запрета.Так, гражданам за распространение информации об организаторах азартных игр грозит штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, должностным лицам — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей, юрлицам — от 300 тысяч до 1 млн рублей. За повторное нарушение: от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, от 5 млн до 7 млн рублей соответственно.За нарушение требований к рекламе азартных игр граждан оштрафуют на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, должностных лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, юрлиц — от 1 млн до 5 млн рублей. За повторное: от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей, от 5 млн до 7 млн рублей соответственно.Сейчас в России и без того запрещена реклама нелегальных онлайн-казино. Новый законопроект хотят ввести, так как не всегда информацию об онлайн-казино, например, на трансляциях блогеров, можно квалифицировать как рекламу.#новости #онлайнказино