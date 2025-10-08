Илон Маск пошёл на мировое соглашение с бывшим главой Twitter Парагом Агравалом и ещё тремя топ-менеджерами соцсети, которым после увольнения не выплатили $128 млн

Условия соглашения неизвестны.Источник: ReutersГлава X (бывший Twitter) Илон Маск согласился урегулировать спор с четырьмя бывшими топ-менеджерами соцсети, пишет The Verge. Мировое соглашение зависит от «определённых условий», которые Маск должен выполнить до 31 октября 2025 года — иначе судебный процесс против миллиардера возобновится.Иск в марте 2024 года подали уволенные из Twitter в 2022-м гендиректор Параг Агравал, финансовый директор Нед Сигал, директор по юридическим и политическим вопросам Виджая Гадде и главный юрисконсульт Шон Эджетт.Всех четверых уволили сразу после покупки Маском соцсети осенью 2022 года. Они утверждали, что им причитались годовая зарплата и «сотни тысяч опционов на акции», и требовали выплатить $128 млн выходного пособия.Истцы также заявляли, что Маск питает к ним «особую неприязнь» и «поклялся мстить всю жизнь» — из-за подачи иска за попытку отказаться от покупки компании. В 2023 году Агравал, Сигал и Гадде выиграли дело о компенсации более $1 млн за издержки, которые им пришлось понести, участвуя в судебных разбирательствах против соцсети.#новости #twitter #x