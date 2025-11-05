Популярное
Таня Боброва
Право

Правительство обязало организаторов распространения информации хранить данные интернет-пользователей три года вместо одного

Постановление вступит в силу с 1 января 2026 года.

  • Согласно документу, организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) должны будут хранить данные о фактах звонков и сообщений пользователей и сведений о самих пользователях три года вместо одного.
  • ОРИ должны хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов с 2018 года по «закону Яровой». В реестр организаторов входят мессенджеры, сервисы «Яндекса» и VK, «Авито», HeadHunter и другие.
  • В конце октября 2025 года источники РБК рассказали, что ФСБ потребовала от крупных российских банков до 2027 года установить на своей инфраструктуре систему оперативно-разыскных мероприятий. Она обеспечивает возможность удалённого доступа к беседам, трафику и данным пользователей. Устанавливать её обязаны операторы связи и ОРИ.

78 комментариев