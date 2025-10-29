ФСБ потребовала от крупных банков установить системы для хранения переписок и прочего контента, который «передают» пользователи их приложений — РБК

Срок — до 2027 года.Источник фото: «Цифровой океан»Речь идёт о системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ), рассказало РБК со ссылкой на двоих участников финансового и телекоммуникационного рынков, а также собеседника, близкого к производителям соответствующего оборудования. Какие банки получили требование — не уточнили.СОРМ обеспечивает возможность удалённого доступа к беседам, трафику и данным пользователей. Устанавливать её обязаны операторы связи и организаторы распространения информации (ОРИ). В реестр ОРИ входят мессенджеры, сервисы «Яндекса» и VK, «Авито», HeadHunter, «Пикабу», «Аэрофлот», «Рег.Ру», Mamba и другие.По «закону Яровой» ОРИ должны в течение года хранить данные о фактах передачи сообщений и сведения о пользователях (время передачи, IP-адреса, идентификаторы сессий, учётные записи отправителя и получателя), а в течение полугода — содержание переписки, аудиосообщения, видео и файлы.В своём письме ФСБ указала, что банки попадают под статус ОРИ, потому как «обеспечивают работу интернет-сайтов и приложений, через которые принимают, передают и обрабатывают сообщения пользователей».В «Телеком бирже» объяснили РБК: наличие интернет-банка не превращает банк в ОРИ. Всё зависит от функциональности. Кого включать в реестр, решает Роскомнадзор. В «Эффорт Телеком» говорят, что крупные банки «уже внедряют СОРМ на той или иной стадии», а стоимость установки систем составляет лишь «десятые доли процентов от ИТ-бюджета», так что проблем с дальнейшей интеграцией возникнуть не должно.Конечно, ИТ-специалисты зачастую консервативны и боятся изменений, но им надо понимать, что это неизбежно. Любые данные можно получить уже сейчас по запросу суда.Алексей Тарасов, глава «Эффорт Телеком»#новости