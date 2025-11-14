Apple и OpenAI не смогли отклонить антимонопольный иск X и xAI из-за рейтинга ИИ-приложений в App Store

Теперь компании должны будут предоставить суду дополнительные документы.Судья федерального окружного суда Техаса Марк Питтман отклонил ходатайство Apple и OpenAI об отклонении иска, поданного X и xAI Илона Маска, пишет Bloomberg. Теперь компании должны будут ответить на него.Он не объяснил своё решение, но распорядился, чтобы Apple и OpenAI предоставили дополнительные документы, в которых изложат свои аргументы по делу.X и xAI подали в суд в августе 2025 года, обвинив Apple и OpenAI в сговоре, направленном на подавление конкуренции в сфере искусственного интеллекта. Истцы заявляли, что Apple умышленно занижает расположение в рейтингах App Store конкурентов ChatGPT от OpenAI — например, Grok, разработанного xAI.Отвечая на претензии, Apple отметила, что «App Store разработан, чтобы быть честным и непредвзятым». Компания добавила, что в магазине есть «тысячи приложений», которые продвигают с помощью чартов, алгоритмических рекомендаций и экспертных подборок, созданных по «объективным критериям».#новости #x #apple #openai