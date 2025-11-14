Суд заочно приговорил Юрия Дудя к одному году и десяти месяцам колонии

По делу об уклонению от обязанностей иноагента.Кадр из «вДудь»Приговор огласил Басманный суд Москвы, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.Дудя заочно арестовали в июле 2025 года. Его обвиняли по ч. 3 ст. 330.1 УК — уклонение от исполнения обязанностей по законодательству об иноагентах. Также его объявили в международный розыск.Минюст внёс Дудя в реестр иноагентов в 2022 году. Журналист пытался оспорить решение, но суд отклонил иск. После этого «Ъ» писал, что Дудь ликвидировал российское ИП, на которое был зарегистрирован товарный знак «вДудь» — это название его YouTube-канала. Газета писала, что с 2022 года знаком владеет Butovo Production из Барселоны.Дудь до 2018 года был главным редактором издания Sports.ru. В 2017 году он запустил свой YouTube-канал, в котором публикует видеоинтервью.#новости #юрийдудь